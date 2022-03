Er wollte ihr Kalb hochnehmen: Kuh greift Mann an - und verletzt ihn tödlich

Von: Helena Grillenberger

Kuh (Symbolbild). © picture alliance / Oliver Berg/dpa | Oliver Berg

Ein 63-Jähriger wurde bei Stallarbeiten von einer Kuh angegriffen. Bei dem Angriff wurde er tödlich verletzt.

Utting am Ammersee - Bei Arbeiten im Stall hat ein 63-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten. Das teilte die Polizei am Montag, 21. März, mit.

Der Mann sei demnach bei einem Hof in Utting als Tierwirt angestellt gewesen. Dort habe er am Sonntag, 20. März, im Kuhstall gearbeitet. Gegen 13.30 Uhr betrat er eine Box im Stall, um ein neugeborenes Kalb aufzunehmen. Daraufhin griff ihn die Mutter des Kalbs unvermittelt an. Der 63-Jährige wurde bei dem Angriff durch die Kuh tödlich verletzt.

Nach Kuh-Attacke: Mann stirbt an seinen Verletzungen

Die Kollegen, die ihm zu Hilfe kommen wollten, alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe, die jedoch erfolglos blieb. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nicht vor.

