Ansturm auf Bayerns Schlösser: Millionen Besucher drängen auf die Sehenswürdigkeiten

Von: Felix Herz

Wenn Postkarten aus Bayern um die Welt wandern, ist darauf nicht selten ein und dasselbe Motiv zu sehen: Schloss Neuschwanstein. Malerisch wie ein Märchenschloss erhebt es sich über der bayerischen Seenlandschaft und könnte direkt einer romantischen Sage entsprungen sein. (Symbolbild) © Marc John / IMAGO

Nach Corona sind Bayerns Schlösser gefragt wie seit Langem nicht mehr. Mehrere Millionen Besucher strömten zu den beeindruckenden Sehenswürdigkeiten.

München – Am Mittwoch, 15. Februar, stellte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) Besucherzahlen zu den Schlössern in Bayern vor. Schnell wurde deutlich: Die Durststrecke nach Corona ist überwunden, das Verlangen der Menschen in Bayern und der Touristen nach den spektakulären Bauwerken ist groß.

Ansturn auf Bayerns Schlösser: Mehr als 3,5 Millionen Besucher strömen zu den Sehenswürdigkeiten

Im Jahr 2022, so erklärte der bayerische Finanzminister Füracker, besuchten mehr als 3,5 Millionen Menschen die Schlösser, Burgen, Residenzen und Kulturdenkmäler im Freistaat. Das seien fast dreimal so viele Menschen, wie es noch 2021 waren – mitten in der Corona-Pandemie.

Er berichtete: „Die Walhalla in Donaustauf, die Willibaldsburg in Eichstätt, die Burg Trausnitz in Landshut sowie das Alte Schloss Schleißheim und Schloss Lustheim waren besonders beliebt: 2022 konnte die Schlösserverwaltung dort sogar mehr Besucherinnen und Besucher als noch 2019 vor der Corona-Pandemie begrüßen“.

Wenig überraschender Spitzenreiter: Schloss Neuschwanstein

Es wird wohl die wenigsten Menschen in Bayern überraschen, aber an der Spitze der Besucherzahlen aus dem Jahr 2022 liegt Schloss Neuschwanstein. Mehr als 700.000 Besucher begrüßte das weltweit bekannte Schloss – im Jahr 2021 waren es nur 180.000. Auch beliebt ist das Residenzmuseum um München, 280.000 Menschen waren hier im Vorjahr zu Gast. Jeweils rund 270.000 Besucher zählten jeweils das Schloss Nymphenburg in München und das Neue Schloss Herrenchiemsee. (fhz mit Material von dpa)

