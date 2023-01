„Unglaublich spannend“: Sensationsfund an bayerischer Schule – Archäologen graben 2500 Jahre alte Relikte aus

Den sensationellen Fund machten die Archäologen Mitte Dezember am Bauplatz der Förderschule in Gaukönigshofen. © Christian Schuster

Bei Ausgrabungen am Bauplatz einer Förderschule in Gaukönigshofen fanden Archäologen eine prähistorische Vorratskammer. Ein großer Erfolg.

Gaukönigshofen – In Gaukönigshofen, im Norden von Bayern, genauer gesagt in Oberfranken, soll eine neue Förderschule entstehen. Bevor deren Bau aber beginnt, durften sich Archäologen an dem Bauplatz zu schaffen machen. Denn es war wegen früherer Bauvorhaben bekannt, dass sich dort Bodendenkmäler befinden. Ein knappes Vierteljahr suchten die Archäologen nun nach Spuren der Geschichte. Am Ende mit Erfolg – sie beförderten einen echten Sensationsfund ans Tageslicht.

Sensationsfund in Bayern: Archäologen graben 2500 Jahre alte Vorratskammer aus

Mitte Dezember berichtete der Landkreis Würzburg von der sensationellen Ausgrabung. Mehr als 40, zum Teil 2500 Jahre alte Relikte habe man gefunden, berichtete Ausgrabungsleiter Ulrich Müller vom Büro für Ausgrabungen und Dokumentation Heyse. Neben Müller waren auch Landrat Thomas Eberth und Mitarbeitende der Hochbauverwaltung des Landratsamtes vor Ort, sowie die beiden Bürgermeisterstellvertreter Esther Pfeuffer und Norbert Roth.

Bei den Ausgrabungen legten die Archäologen eine prähistorische Vorratskammer frei. © Christian Schuster

Bei dem vor kurzem erfolgten Erdaushub wurden unter anderem die Überreste einer „Vorratsgrube aus vorrömischer Zeit freigelegt“, heißt es auf der Website des Landkreises Würzburg. „Im Erdreich eingeschlossen waren eine Vielzahl von zerbrochenen Keramikgefäßen, die Rückschlüsse auf die frühere Besiedelung zulassen“.

Ebenfalls Mitte Dezember hatten Archäologen das „bayerische Troja“ gefunden – eine einzigartige Mauer.

Archäologische Sensation in Bayern: Fundstücke aus zwei Zeitaltern

Die Ausgrabung hat Fundstücke aus gleich zwei Zeitaltern zutage befördert, zum Beispiel Keramikscherben. „Wir haben einmal Siedlungsspuren aus der Mittleren Hallstattkultur gefunden, eine frühkeltische Zeit ungefähr von 800 bis 600 vor Christus. Damals lebten hier einfache Bauern, die Landwirtschaft betrieben haben, aber bereits in durchaus massiven Häusern aus Holz und Lehm wohnten“, erklärt Müller.

Unter den sensationellen Fundstücken befinden sich auch Tonscherben. Sie stammen aus der Zeit von 800 bis 600 vor Christus. © Christian Schuster

Die anderen Siedlungsreste stammen aus dem Frühmittelalter, etwa dem achten bis zehnten Jahrhundert, der Zeit der Karolinger. Die Fundstücke haben demnach keine Verbindung zueinander und könnten darauf hindeuten, dass es an dieser Stelle quasi zweifach Siedlungen gegeben habe. „Ich würde es als weiteren Hinweis sehen, dass die Region schon seit langer Zeit für die Menschen attraktiv ist. Fruchtbare Böden, gutes Klima, Nähe zu Wasser und Verkehrswegen sind schon immer gefragt gewesen“, ordnete Müller auf Nachfrage von Christian, Schuster vom Landratsamt Würzburg ein.

„Unglaublich spannender Fund“: Relikte sollen Teil einer Ausstellung werden

Nach den abschließenden Ausgrabungen werden die Fundstücke nochmals genau begutachtet und archiviert. Landrat Thomas Eberth hofft, dass man die Relikte dann – nach der Würdigung durch den Denkmalschutz – wieder zurückbekommt. „Wir halten hier Jahrtausende alte Geschichte in Händen. Das ist ein unglaublich spannender Fund“, erklärt er.

Eberth könne sich auch vorstellen, die Tonscherben sowie die geschichtliche Aufarbeitung später den hiesigen Schülern zugänglich zu machen. Den Bau des neuen Standorts Süd der Rupert-Egenberger-Schule haben die Ausgrabungen übrigens nicht verzögert. Der Spatenstich soll wie geplant im Herbst 2023 stattfinden. (fhz)

