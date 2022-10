Tod von 23-Jähriger nach Club-Besuch: Familie trauert mit emotionaler Anzeige – Polizei ermittelt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine 23-Jährige wurde nach einem Club-Besuch in Oberbayern getötet, ihre Leiche wurde in der Prien gefunden. Taucher suchten am Donnerstag den Fluss ab.

Aschau im Chiemgau : 23-Jährige nach Club-Besuch getötet.

: 23-Jährige nach Club-Besuch getötet. Prien: Taucher suchen Fluss ab.

Taucher suchen Fluss ab. Ermittlungen laufen: Polizei stockt Soko auf.

Polizei stockt Soko auf. Dieser News-Ticker wird regemäßig aktualisiert.

Update vom 8. Oktober, 13.15 Uhr: Mit einer sehr persönlichen und emotionalen Todesanzeige hat die Familie der nach einem Clubbesuch in Aschau im Chiemgau gestorbenen 23-Jährigen den Tod der jungen Frau betrauert. „Deine Zeit mit uns war viel zu kurz und doch so intensiv und gewaltig schön“, hieß es am Samstag in der in den OVB Heimatzeitungen erschienenen Annonce. Anstelle von Blumen zur Beerdigung bittet die Familie um Spenden, die im Sinne des Opfers an die Feuerwehr sowie an Berg- und Wasserwacht gehen sollen. Zuerst hatte rosenheim24.de über die Anzeige berichtet.

Die Leiche der 23-Jährigen aus Aschau war am Montag in der Prien treibend gefunden worden. Die junge Frau hatte zuvor in einem Club in ihrem Heimatort gefeiert. Stunden später entdeckte ein Passant die Leiche der jungen Frau – etwa zehn Kilometer vom Club entfernt in einem Ortsteil von Prien am Chiemsee. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus, schließt aber auch ein Unfallgeschehen nicht gänzlich aus.

Chiemgau: 23-Jährige nach Club-Besuch ermordet – zahlreiche Hinweise eingegangen

Update vom 7. Oktober, 7.35 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 23-Jährigen im Chiemgau sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach dem Täter. Inzwischen haben die Beamten ihre Ermittlungen ausgeweitet. Wie der BR berichtet, wurde die Soko „Club“ von 40 auf insgesamt 60 Personen aufgestockt.

Die Sonderkommission geht weiter davon aus, dass die junge Club-Besucherin einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen ist. Genau dieser Ermittlungsansatz habe deshalb weiter Priorität, betont Hans-Peter Butz, Leiter der Ermittlungsgruppe, gegenüber dem BR. Andere mögliche Fallkonstellationen würden jedoch genauso berücksichtigt, zum Beispiel ein Unfall.

Fast 70 Anrufer meldeten sich nach der Öffentlichkeitsfahndung mit Hinweisen, die von den Beamten nun überprüft werden. Beinahe 30 Personen haben inzwischen über das Medien-Upload-Portal der Polizei Fotos und Video hochgeladen, die aus der Tatnacht im Club stammen.

Ein Polizeisprecher bestätigt dem BR, dass darauf zum Teil auch das Opfer zu sehen ist. Auch der Clubbesitzer hat die Aufnahmen seiner Überwachungskameras zur Verfügung gestellt. Das Material wird nun von dafür geschulten Ermittlern ausgewertet.

Ursprungsmeldung vom 6. Oktober 2022:

Aschau im Chiemgau - Am Montag, 3. Oktober, wurde die Leiche einer 23-Jährigen in der Prien gefunden. Sie war nach einem Club-Besuch gewaltsam zu Tode gekommen.

Aschau im Chiemgau: Junge Frau nach Club-Besuch getötet - Taucher suchen Prien ab

Am Donnerstag hat die Polizei mit Tauchern den Fluss abgesucht, in dem die Leiche der jungen Frau gefunden worden war. Die Suche nach Hinweisen in der Prien habe gegen 10.30 Uhr in Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) begonnen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittler waren am Donnerstag zudem mit der Auswertung mehrerer Dutzend Hinweise beschäftigt, die nach dem Tod der 23-Jährigen eingegangen waren. „Das müssen die Ermittler jetzt prüfen und verifizieren“, sagte der Polizeisprecher. „Stand jetzt ist aber noch nichts dabei, was augenscheinlich interessant wäre.“

Taucher suchen den Fluss ab, in dem die Leiche der 23-Jährigen gefunden wurde. © Uwe Lein/dpa/dpa-Bildfunk/Polizei (Collage: Merkur.de)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

23-Jährige in Oberbayern nach Club-Besuch getötet - Polizei sucht Fotos und Videos

Die Leiche der 23-Jährigen aus Aschau im Chiemgau war am Montag in der Prien gefunden worden. Das Opfer hatte zuvor im Musikclub „Eiskeller“ gefeiert. Stunden später hatte ein Passant ihre Leiche entdeckt - etwa zehn Kilometer vom Club entfernt.

Ob es sich bei der Tat um ein Sexualdelikt handelt, blieb auch am Donnerstag zunächst unklar. Etwa 40 Ermittlerinnen und Ermittler versuchen, das Tötungsdelikt zu klären. Dazu hat die Polizei auch ein Portal zur Sammlung von Foto- und Videoaufnahmen aus dem Club eingerichtet.

„Einige unserer Mitarbeiter kannten sie und ihre Familie, wir sind sehr betroffen“, sagte der Club-Betreiber. „Da zieht es einem regelrecht den Boden unter den Füßen weg. Was bleibt, ist eine Mischung zwischen Trauer, Wut und Fassungslosigkeit“, sagte Aschaus Bürgermeister Simon Frank. (kam/dpa)