Diebischer Hausmeister in Bayern: Er klaute so viel bei BMW, dass sein Haus einzustürzen droht

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Hausmeister aus Augsburg klaute bei BMW. Und das im großen Stil – sogar sein Haus drohte ob der schieren Last des Diebesguts einzustürzen (Symbolbild). © Panthermedia / IMAGO

Wohl über Jahre ließ ein Hausmeister bei BMW Merchandise mitgehen. Er flog nun auf, weil er Zigarettenautomaten auf dem BMW-Gelände knackte.

München – Ein Hausmeister, der für BMW arbeitete, beklaute verschiedenen Medienberichten zufolge seinen Arbeitgeber. Und das alles andere als im kleinem Stil. Von tonnenweise Merchandise-Produkten ist die Rede. Man kam ihm schließlich auf die Schliche, weil er Zigarettenautomaten auf dem Werksgelände aufbrach.

BMW-Hausmeister klaut Merchandise – Haus droht einzustürzen

Der in Augsburg wohnhafte Hausmeister arbeitete auf dem BMW-Werksgelände in München als Reinigungskraft. Über Jahre, so berichtet bild.de, ließ er von dort Merchandise-Artikel mitgehen. Im März 2022 schließlich wurde man aufmerksam auf den diebischen Hausmeister – nicht aber wegen der gestohlenen Ware, sondern wegen aufgebrochener Zigarettenautomaten.

Ein Sicherheitsamtsmitarbeiter meldete der Polizei einen Mann in Mantel, der sich an den Automaten zu schaffen gemacht hatte. Wie focus.de berichtet, wurde ein solcher Mantel wenig später im Spind des Mannes gefunden. Als die Polizei dann die Wohnung des Mannes in Augsburg durchsuchte, fand man nicht nur die gestohlenen Zigaretten, sondern auch Berge von Merch, heißt es.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Tonnenweise BMW-Merchandise-Artikel: Wohnungsdurchsuchung aus Sicherheitsgründen abgesagt

Bei den Merchandise-Artikeln war alles Mögliche dabei, laut bild.de unter anderem Koffer, Kleidung, Rucksäcke, Becher, Regenschirme und Modellautos. Es war eine so große Menge, dass die Statik des Hauses gefährdet war. Die Beamten mussten die Durchsuchung daher abbrechen, das Bauamt wurde eingeschaltet.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Um die gestohlenen Waren, laut focus.de Zigaretten im Wert von 10.000 Euro und Merchandise im Wert von 50.000 Euro, abzutransportieren, musste ein XXL-Lastwagen anrücken. Den Job bei BMW ist der Hausmeister inzwischen los – er befindet sich in einer psychiatrischen Klinik. (fhz)

Verhaftung oder Festnahme?

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.