Ausflügler-Massen in Bayern: Erreicht Verkehrschaos jetzt am Wochenende neue Dimension? Polizei rüstet sich

Sonne, Ferien und Massen an Ausflüglern: In Bayern droht nun am Wochenende ein Verkehrschaos durch Ausflügler. Die Polizei rüstet sich - und hat einen dringenden Appell.

An diesem Wochenende droht in Bayern ein Verkehrschaos in einer neuen Dimension.

Die Polizei in Südbayern rüstet sich für die Ausflügler-Massen am Samstag (1. August) und Sonntag (2. August).

Dabei hat sie einen dringenden Appell an Ausflügler - und gibt noch einen anderen Ratschlag mit auf den Weg.

Update vom 31. Juli 2020, 21.30 Uhr: Nicht nur die Polizei wappnet sich auf den Ansturm der Massen. Auch die Ausflügler selbst seien gefragt. Die Polizei rät dazu, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. „Und man sollte sich bei der Anfahrt die Frage stellen: Muss ich immer auf den nächstgelegenen Wanderparkplatz?“, sagt eine Sprecherin. Über Alternativen zu überlaufenen Zielen sollten die Ausflügler vor der Abfahrt ebenfalls nachdenken.

Das Miesbacher Landratsamt verzeichnet zudem immer mehr Fälle von illegalem Wildcampen außerhalb ausgewiesener Campingplätze. Allein in einer Nacht sei man bei stichprobenartigen Kontrollen auf über zehn Wildcamper gestoßen. Gerade für die Wildtiere sei das aber ein Problem. Sie brauchen ruhige Dämmerungsstunden für die Nahrungssuche, mahnt Florian Bossert, Gebietsbetreuer für das Mangfallgebirge. Das Landratsamt will vorerst weiter auf Aufklärung setzen, behält sich aber vor, die Verstöße mittelfristig auch zu ahnden. Wie genau die Verstöße sanktioniert werden können, ist aber noch unklar. (mas)

Ausflügler-Massen in Bayern: Erreicht Verkehrschaos nun am Wochenende neue Dimension? Polizei rüstet sich

Erstmeldung vom 31. Juli 2020, 11.29 Uhr: München - Am Wochenende wird es voll werden auf Bayerns Straßen. Aufgrund der Corona-Lage entscheiden sich viele Einheimische für einen Ausflug in der Region - und auch Urlauber strömen nun in den Sommerferien zu den schönsten Ausflugszielen im Freistaat. Auch die Wetter-Prognose lädt zu einem Trip ins Grüne und an die bayerischen Seen ein.

Die Polizei in Südbayern will für ein drohendes Verkehrschaos gerüstet sein und kündigt an, am Wochenende an Ausflugsorten verstärkt gegen Wildparker vorzugehen. Mit Hilfe der Bereitschaftspolizei seien an touristischen Hotspots wie dem Walchensee oder der Region Oberstdorf zusätzliche Kontrollen geplant, kündigten die Polizeipräsidien Oberbayern Süd und Schwaben Süd/West am Freitag an. So wolle man ein „Verkehrschaos“ verhindern.

Ausflügler-Massen am Wochenende: Erreicht Verkehrschaos in Bayern nun neue Dimension? Polizei rüstet sich

„Es sind in den Ferien schon immer viele Touristen nach Oberbayern gekommen“, sagte eine Polizeisprecherin. „Wir hatten in den letzten Wochen aber ein noch stärkeres Verkehrsaufkommen.“ Oft seien dabei Zufahrtsstraßen zu Parkplätzen und Rettungswege durch Wildparker versperrt worden. Darauf reagiere man nun, sagte die Sprecherin. Das sei aber nur mit Hilfe der Bereitschaftspolizei möglich: „Allein könnten wir das personell nicht stemmen.“

An Ausflügler richtet die Polizei einen dringenden Appell: Geparkt werden dürfe nur auf ausgewiesenen Parkplätzen und Parkflächen. Wiesen und Wälder, die nicht explizit als Parkplätze ausgewiesen seien, wären nicht geeignet. Unbedingt freizuhalten seien Rettungswege. „Achten Sie beim Parken am Fahrbahnrand auf eine ausreichende Fahrbahnbreite für größere Einsatz- und Rettungsfahrzeuge“, ergänzt die Polizei zudem in einer Pressemitteilung. Wünschenswert sei außerdem die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Bildung von Fahrgemeinschaften.

Bayern: Verkehrschaos durch Ausflügler-Massen: Polizei hat noch einen weiteren Ratschlag

Sollte es dennoch zu großen Anstürmen und Verkehrschaos kommen, hat die Polizei noch einen weiteren Ratschlag an alle Ausflügler. „Überlegen Sie sich vor Fahrtantritt einen ,Plan B‘, also ein alternatives Ausflugsziel“, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Tipp wird dabei der „Ausflugs-Ticker“ für die Region Oberbayern genannt. (nema mit dpa)

