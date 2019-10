BMW-Fahrer kracht in Linienbus und wird schwer verletzt - Busfahrerin unter Schock

Bei Auerbach in der Oberpfalz ist ein BMW von der Fahrbahn abgekommen. Dabei krachte das Fahrzeug in einen entgegenkommenden Bus. Mit schlimmen Folgen.

Auerbach/Oberpfalz - Noch ist nicht klar, warum der 50-jährige BMW-Fahrer am Donnerstagmorgen von der Straße abkam. Sieht man sich die Bilder des völlig demolierten BMW an, ist zumindest eine Sache jedoch sicher: Er muss einen Schutzengel dabei gehabt haben.

Auerbach in Bayern: BMW kommt von Fahrbahn ab - verheerende Folgen

Am Donnerstagmorgen war der 50-Jährige mit seinem BMW auf der B85 unterwegs von Michelfeld kommend in Richtung Auerbach unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung auf die B470 geriet der Mann von der Fahrplan dann ab - warum er die Kontrolle auf der regennassen Straßen über sein Auto verlor, ist noch unklar. Ein entgegenkommender Linienbus kommt dem abgekommenen BMW nicht mehr ausweichen und prallte in das Fahrzeug.

Auerbach in Bayern: BMW kracht in Linienbus - und wird weggeschleudert

Der Aufprall war so heftig, dass der BMW an die angrenzende Wiese geschleudert wurde. Der Fahrer des Auto wurde dadurch in sein Auto eingeklemmt, was die Feuerwehr zu einer Befreiungsaktion von über eine Stunde zwang. Erst mit schwerem Gerät konnten die Rettungskräfte den eingeklemmten Mann befreien. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber den 50-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Omnibusses blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock.

BMW kracht in Linienbus: Fotos zeigen Ausmaß des verheerenden Unfalls Zur Fotostrecke

Passagiere in Bus mit Schock - B470 gesperrt

Die Menschen, die sich während des Unfalls an Bord des Busses befanden, blieben demnach unverletzt. Die geschockte Busfahrerin entschied man sich zur Vorsorge in ein Krankenhaus zu bringen. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurden sowohl die B470 als auch die B85 für mehrere Stunden gesperrt. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, vier Rettungswagen, drei Notärzte sowie Polizeistreifen aus Eschenbach, Sulzbach-Rosenberg und Auerbach. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 50.000 Euro.

