Bei größter Hitze: Baby in Auto eingeschlossen – vom Vater fehlt jede Spur

Von: Felix Herz

Teilen

Im Auto wird es in der prallen Sonne binnen kürzester Zeit brütend heiß – und lebensgefährlich, vor allem für Kinder und Tiere (Symbolbild). © localpic ( IMAGO

Die Hitzewelle hat Bayern fest im Griff. Jetzt musste die Polizei einen Säugling aus einem in der prallen Sonne geparkten Auto retten.

Vöhringen – Es sollte inzwischen allgemein bekannt sein, wie schnell und stark sich Autos in der prallen Sonne, vor allem bei hohen Temperaturen, aufheizen. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass Babys, Kleinkinder und Tiere in Fahrzeugen zurückgelassen werden. Oft, um „nur mal schnell“ in einen Laden zu gehen oder etwas zu besorgen.

Doch schon wenige Minuten reichen, um es im Wageninneren unerträglich heiß werden zu lassen. In Vöhringen, Landkreis Neu-Ulm, geschah nun genau das, ein Baby zurückgelassen im Auto – und vom Vater fehlte jede Spur.

Bayern: Baby im Auto vergessen – in der prallen Sonne

Laut Pressemitteilung der Polizei ließ ein Vater am Montagnachmittag, 19. Juli, in Vöhringen sein drei Monate altes Baby im Auto zurück. Zu dieser Zeit herrschten in der Stadt im Westen Bayerns noch immer fast 30 Grad. Dazu stand das Auto in der prallen Sonne, wodurch sich das Innere des Wagens noch schneller lebensgefährlich aufheizte.

Passanten bemerkten den weinenden Säugling und alarmierten sofort den Notruf. Im Handumdrehen rückte die Polizei an. Anschließend schlugen die Beamten eine Seitenscheibe des Autos ein und befreiten das Baby aus der gefährlichen Lage.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

40 Grad und mehr im Wageninneren: Vom Vater fehlte jede Spur

Laut Polizei müsse man davon ausgehen, dass im Inneren des Autos 40 Grad und mehr herrschten. Wo der Vater war, konnte die Polizei nicht sagen. Der Vorfall wurde dem Jugendamt gemeldet, heißt es.

Immer wieder warnt die Polizei davor, Kinder oder Tiere bei der Hitze im Auto zurückzulassen. Das Wageninnere heizt sich derzeit extrem schnell auf und wird zur lebensgefährlichen Falle. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.