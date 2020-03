Drama auf dem Weg zur Nachtschicht: Peugeot kracht in VW - Polizist (29) verliert sein Leben

Am Dienstagabend (3. März) kam es auf der B 286 zu einem tragischen Unfall. Ein Peugeot krachte in einen VW. Ein Polizist (29) starb - er war auf dem Weg zur Nachtschicht.

In Bayern kam es auf der spiegelglatten B 286 zu einem tödlichen Unfall.

Ein Peugeot verlor die Kontrolle und krachte in einen VW.

Der Beifahrer des Peugeot, ein Polizist, verlor bei dem Unfall sein Leben.

Update von 12.32 Uhr: Am Abend kam es im Landkreis Bad Kissingen zu einem tragischen Unfall. Ein Peugeot geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und krachte in einen VW Passat. Der 29-jähriger Beifahrer starb. Wie News5 berichtet, handelt es sich bei dem Mann - ebenso wie beim Fahrer (29) - um einen Polizisten. Gegen 19.30 Uhr waren beide demnach gemeinsam im Auto unterwegs, um zu ihrer Nachtschicht zu fahren.

Die Situation war auch für die Einsatzkräfte alles andere als leicht. „So etwas geht auch einem gestandenen Polizeibeamten sehr nahe", erzählt Kathrin Thamm von der Polizei Unterfranken. Für die Einsatzkräfte steht deshalb eine Betreuung zur Verfügung. „Die Straße war teilweise schneebedeckt, teilweise massiv glatt. Die Einsatzkräfte mussten mit erhöhter Vorsicht zur Einsatzstelle fahren“, bestätigt Kreisbrandinspektor Marco Brust die schwierigen Straßenverhältnisse.

Tödlicher Unfall in Bayern: 29-Jähriger verliert sein Leben

Erstmeldung vom 4. März, 6.48 Uhr

Bad Kissingen - Am Dienstagabend (3. März) ereignete sich im Landkreis Bad Kissingen ein tragischer Unfall. Grund war wohl die spiegelglatte Straße auf der B 286. Ein 29-jähriger Mann überlebte den Unfall nicht.

Bad Kissingen (Bayern): Auf spiegelglatter Straße - 29-Jähriger verliert Leben

Plötzlich eintretende Schnee- und Graupelschauer sorgten im Landkreis Bad Kissingen am späten Dienstagabend für winterliche Straßenverhältnisse. Auf der B286 kam es deshalb zu einem tragischen Verkehrsunfall. Gegen 19.30 Uhr waren ein 29-Jähriger und sein gleichaltriger Beifahrer mit einem Peugeot 307 auf der B286 von Waldfenster in Richtung Platz unterwegs. Dann geriet das Fahrzeug in einer Kurve ins Schleudern.

B 286 in Bayern: Peugeot kommt von Straße ab - 29-Jähriger tot

Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, der Peugeot geriet in der langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen VW Passat, der in Richtung Waldfenster fuhr. Der Beifahrer erlitt durch den schweren Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Vor Ort versuchten Rettungskräfte, den Mann zu reanimieren, schließlich brachten sie ihn mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Er verstarb in der Nacht.

Bad Kissingen in Bayern: Auto kommt auf Fahrbahn ab - Beifahrer überlebt nicht

Auch der Fahrer des Peugeot 307 sowie der Fahrer des entgegenkommenden VW Passat wurden in das Krankenhaus gebracht. Durch die plötzlich eingetretenen winterlichen Straßenverhältnisse stellte sich auch für die Rettungskräfte ein schwieriges Szenario dar. „Die Straße war teilweise schneebedeckt, teilweise massiv glatt. Die Einsatzkräfte mussten mit erhöhter Vorsicht zur Einsatzstelle fahren", bestätigte Kreisbrandinspektor Marco Brust.

