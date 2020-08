Schock-Fund bei Waldspaziergang: Pärchen entsetzt - Polizei ermittelt

Ein Paar machte bei einem Spaziergang durch den Wald in Bad Neualbenreuth einen gruseligen Fund. Das Objekt könnte das Überbleibsel einer schrecklichen Straftat sein - die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagnachmittag machte ein Paar in einem Wald bei Bad Neualbenreuth einen Spaziergang.

bei einen Spaziergang. Dabei machten sie einen grausamen Fund - sie fanden einen menschlichen Schädel .

- sie fanden einen menschlichen . Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Gerichtsmediziner hinzugezogen.

Bad Neualbenreuth - Ein Spaziergang durch den Wald ist normalerweise eine gute Gelegenheit, um runter zu kommen und sich nach einer anstrengenden Arbeitswoche in der Natur etwas zu entspannen. Für ein Paar in Bad Neualbenreuth war ein Spaziergang am Sonntag, den 16. August wohl weniger erfreulich. In einem Waldstück zwischen der genannten Stadt und Altmugl fanden sie einen menschlichen Schädel. Wie die Polizei am Montag mitteilte, suchten Ermittler daraufhin den Wald nach weiteren Leichenteilen ab. Untersuchungen der Gerichtsmediziner sollen weitere Details des grausamen Funds offenbaren.

Bad Neualbenreuth: Paar findet menschlichen Schädel - was ist in dem Wald passiert?

Nach dem Fund des menschlichen Schädels sperrte die Polizei das Waldstück ab. Ob ein Mensch in dem Wald ums Leben kam und das Paar zufällig auf die Überreste gestoßen war ist derzeit nicht bekannt. Momentan untersuchen Gerichtsmediziner den grausamen Fund, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem Bayrischen Rundfunk (BR) sagte. Nach Angaben des Polizeisprechers könne erst nach den Untersuchungen Genaueres zu dem Schädel und der Geschichte hinter dem Fund gesagt werden.

Bereits im letzten Jahr fand ein Mann in einem Wald bei Kipfenberg nahe Eichstätt/Ingolstadt menschliche Knochen. Daraufhin grub die Polizei ein weiteres Skelett aus - und ermittelte wegen zweifachen Mordes.

Bad Neualbenreuth: Paar findet menschlichen Schädel - Handelt es sich um einen seit Langem Vermissten?

Wie der BR berichtet, vermutet das Portal Onetz.de, der Schädel gehöre zu einem Mann, der vor zehn Jahren in Bad Neualbenreuth verschwand. Nach Angaben des Portals verschwand im Juli 2010 ein Senior, er wurde vergeblich gesucht. Zuletzt gesehen wurde der demenzkranke 80-Jährige am Schlosshotel Ernestgrün. Nachdem der Mann am Abend nicht in das Hotel zurückgekehrt war, wurden Rettungsdienst und Polizei verständigt.

Auch ein Polizeihubschrauber suchte nach Angaben des Portals nach dem vermissten Mann. Die Suche führte nicht zum Erfolg. Der Mann gilt noch immer als vermisst. Ob der in dem Waldstück gefundene Schädel von ihm stammt, ist jedoch nicht bekannt. Die Polizei wollte sich nach Angaben des BR noch nicht dazu äußern. Die Ergebnisse der Untersuchungen stehen noch aus.

Kurz darauf machen Passanten in einer Stadt in Bayern einen schlimmen Fund: Auf dem Gehweg entdecken sie einen Toten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.