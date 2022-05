Bäckerei in Bayern muss schließen – Dorfgemeinschaft springt ein und gründet Genossenschaft

Die Dorf-Bäckerei von Wombach im Spessart musste aus gesundheitlichen Gründen geschlossen werden. Jetzt eilten die Anwohner zur Rettung.

Lohr am Main – Im März dieses Jahres musste die Bäckerei des Lohrer Stadtteils Wombach im Landkreis Main-Spessart schließen: Der Eigentümer war aus gesundheitlichen Gründen zu diesem Schritt gezwungen. Keine örtliche Bäckerei mehr? Diesen Zustand wollten die Bürgerinnen und Bürger nicht auf sich sitzen lassen – und schritten zur Tat.

Bäckerei schließt: Dorfbewohner gründen Genossenschaft

Es ist ein echtes Novum: Weil die Anwohner des Lohrer Stadtteils Wombach wieder ihre geliebten Backwaren nach alter Handwerkskunst zurückhaben wollten, schlossen sie sich laut BR zusammen und gründeten eine Genossenschaft. Eine von Privatleuten gegründete Arbeitsgruppe nahm das Projekt in Angriff, mehr als 300 Mitstreiter wollen sich finanziell beteiligen.

Bereits an Ostern war die wichtige Schwelle von 100.00 Euro überschritten. Bahar Ucar, Gründungsberaterin vom Genossenschaftsverband Bayern aus München, hebt die Besonderheit der Aktion gegenüber dem BR hervor: „Wir haben Gastwirtschaften, wir haben Cafés, wir haben sehr viele Dorfläden, sehr viele Wärme-Energiegenossenschaften, aber von einer Bäckerei habe ich bislang noch nicht gehört.“

Dorfgenossenschaft kümmert sich selbst um Bäckerei – Wiedereröffnung steht kurz bevor

Das Eigenkapital des Bäckerei-Projekts komme durch Anteile der Mitglieder zusammen. Die Geschäftsanteile gibt es zu je 150 Euro, eine Person kann maximal 50 Anteile halten. Die Kündigungsfrist betrage 24 Monate, heißt es beim BR.

Jetzt soll alles schnell gehen: Schon am 1. Juni, so der Plan, öffnet die Bäckerei. In der Backstube steht dann Simon Riedmann, ein Verfechter alten Bäckerhandwerks. Vor allem die Jugend will er für den Beruf begeistern, der pure Lust und Lebensfreude verströme. (fhz)

