Bahn-Unglücks-Land Oberbayern: Chronologie einer beunruhigenden Häufung

Von: Klaus-Maria Mehr, Elisa Buhrke

Im Oberland ist ein Zug mit 50 Schülern entgleist. Das ist nicht der einzige Bahnunfall, der sich in letzter Zeit in Oberbayern ereignet hat. Eine Chronologie beunruhigend vieler Zugunglücke und Beinahe-Katastrophen binnen weniger Jahre.

Bayern – Die Fahrgäste, die am Dienstagmorgen im entgleisten Zug bei Peiting saßen, hatten Glück: Wie durch ein Wunder wurde keiner von ihnen, darunter auch 50 Schüler, verletzt. Der Zug der Bayerischen Regionalbahn fuhr ohnehin schon mit gedrosselter Geschwindigkeit, als er von den Schienen abrutschte und im Gleisbett zum Stehen kam.

Traurige Bilanz: Glück im Unglück in Peiting (l. o.), elf Tote in Bad Aibling (r. o.), ein Toter in Schäftlarn (l. u.) sowie Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten (r. u.). © Schlotterer-Fuchs/dpa

17 Zuginsassen sterben binnen sechs Jahren in Oberbayern

So glimpflich gingen jedoch bei Weitem nicht alle Unfälle aus, die sich im Bahnland Bayern in den letzten Jahren ereignet haben: Im Juni 2022 starben fünf Menschen, als ein Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleiste, im Februar 2016 kamen bei einer Kollision bei Bad Aibling elf Insassen ums Leben. Insgesamt sterben 17 Zuginsassen binnen sechs Jahre in Oberbayern. Eine Übersicht der Zugunglücke von 2014 bis 2022 ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

2014 bei Sauerlach: S-Bahn kollidiert mit Auto und entgleist

Ein Unfall, den viele nicht mehr auf dem Schirm haben werden. Ein Auto rutscht 2014 auf die S-Bahngleise bei Deisenhofen (Strecke der S3 zwischen München und Holzkirchen). Die Fahrerin rettet sich, aber eine S-Bahn rauscht dagegen und entgleist, genauso das damalige Krisenmanagement der Deutschen Bahn.

Bad Aibling, 9. Februar 2016: Zwei Meridian-Züge kollidieren, zwölf Menschen sterben

Es war eines der schwersten Zugunglücke in der Geschichte Bayerns. Heute jährt sich der Zusammenstoß zweier Meridianzüge mit zwölf Toten und 89 Verletzten in Bad Aibling zum fünften Mal. Opfer und Retter ringen noch immer darum, zurück zur Normalität zu finden. Mit unterschiedlichem Erfolg.

22. Januar 2020: Beinahe-Kollision bei Griesen

Auf der Problem-Bahnstrecke bei Griesen (Kreis Garmisch-Partenkirchen) fahren zwei Regionalbahnen auf demselben Gleis aufeinander zu: Nur die Schnellbremsung des aufmerksamen Lokführers verhindert eine Katastrophe. Beide Züge kommen 20 Meter voneinander entfernt zum Stehen.

Landkreis München, Februar 2022: Zusammenstoß von zwei S-Bahnen – ein Mensch stirbt

Ein weiterer verhängnisvoller Unfall ereignete sich bereits im Februar 2022. In Schäftlarn bei München krachen zwei S-Bahnen ineinander, dabei wird ein 24-Jähriger getötet und 18 weitere Insassen werden teilweise schwer verletzt. Die Schuld liegt laut der Ermittler bei einem der beiden Lokführer, der ein Haltesignal ignoriert hatte und eine Zwangsbremsung auflöste, um seine Fahrt Richtung München fortzusetzen.

Garmisch-Partenkirchen, Juni 2022: Regionalzug entgleist – fünf Menschen sterben

Gerade einmal sechs Jahre nach Bad Aibling ereignet sich ein weiteres historisches Zugunglück in Oberbayern: Im Juni 2022 entgleist nahe Farchant im Ortsteil Burgrain ein Regionalzug. Fünf Menschen kommen dabei ums Leben, darunter ein Jugendlicher und zwei ukrainische Geflüchtete. 16 weitere Fahrgäste erleiden schwere Verletzungen. Bis heute ist die Ursache nicht endgültig geklärt.

In diesem Fall wird es den Verantwortlichen schwerfallen, die Schuld auf menschliches Versagen zu schieben. Sehr wahrscheinlich ist eine Materialermüdung an einem alten Gleis verantwortlich für die Toten. Zwischen Murnau und Garmisch wurden auf einer Strecke von elf Kilometern Schienen, Schotter und Schwellen erneuert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin gegen vier Bahnmitarbeiter wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Seit November ist die Strecke wieder für den Zugverkehr freigegeben.

Kreis Dachau, Dezember 2022: S-Bahn rammt Räumfahrzeug

Im Dezember 2022 steuert ein 23-Jähriger sein Räumfahrzeug über einen unbeschrankten Bahnübergang im Gemeindegebiet Markt Indersdorf. Eine S-Bahn erfasst das Gefährt und zerfetzt es. Der Fahrer wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lokführer steht unter Schock.

Im Vergleich zu Garmisch und Aibling wohl eher eine Randnotiz und dennoch ein Wink mit dem Zaunfall auf die prekäre Absicherung der oberbayerischen Gleise. Im Großraum München und südlichen Oberbayern wimmelt es von unbeschrankten Bahnübergängen. Unfälle passieren immer wieder.

Peiting, Januar 2023: BRB entgleist kurz vor Bahnhof – wie durch ein Wunder keine Verletzten

Und nun also Peiting, wo ein Triebwagen der BRB über eine Weiche und dann auf dem Gleisbett weiterfährt. Niedrige Geschwindigkeit und viel Glück haben hier Schlimmeres verhindert. Die rund 50 Schüler kommen mit einem Schock davon. Die Strecke ist bis auf Weiteres gesperrt.

