Bayern statt Baiern: Neue Schreibweise durch königliche Anordnung

Von: Leoni Billina

Von Baiern zu Bayern: Diese Schreibweise setzte 1825 König Ludwig I. per königlicher Anordnung durch. Manchmal ist die Schreibvariante mit „i“ trotzdem richtig.

München – Bayern oder Baiern, bayerisch oder bairisch? Über die richtige Schreibweise gibt es viele Diskussionen und viel Unwissen. Doch wo kommen die verschiedenen Möglichkeiten überhaupt her? Das geht zurück auf eine königliche Geschichte. Fest steht, dass Bayern offiziell seit 1825 mit „y“ geschrieben wird. Grund dafür war ein Erlass von Ludwig I., König von Bayern. Denn der Regent war ein glühender Verehrer Griechenlands – also zog der griechische Buchstabe Ypsilon nach Süddeutschland.

Ab sofort Bayern: König Ludwig I. erließt 1825 die neue Schreibweise

So ordnete der Regent am 20. Oktober 1825 also an: „Ich will ferner, daß wo der Name Bayern vorzukommen hat, er wie es eben von mir geschah oder geschrieben werde, nehmlich mit einem y statt i.“ Soweit der offizielle Erlass von König Ludwig I.

Tatsächlich gab es diese Schreibweise aber auch schon vorher. Wie das Historische Lexikon Bayerns erklärt, sind Schreibvarianten mit „ij“ beziehungsweise „ÿ“ – also Baijern, Baÿern – durchaus schon älter und haben andere Ursachen. Denn diese beiden Laute standen bereits seit der frühen Neuzeit für ein langes „i“ oder für den Gleitlaut „ij“ - eben wie in Bai-jern.

König Ludwig I. veranlasste die neue Schreibweise von „Bayern“ - ein Denkmal von ihm steht an der Ludwigstraße in München © imageBROKER/Werner Bachmeier

Bayern oder Baiern: Unterschieden wird zwischen Staatsgebiet und Dialekt

Trotzdem: Offiziell ist die Bayern-Schreibweise durch die Verordnung von König Ludwig I. geworden – sofern man vom heutigen Staatsgebiet Bayern spricht. Die Schreibweise mit „i“ ist dennoch in manchen Fällen korrekt: „Baiern und bairisch bezieht sich auf das wesentlich ältere Dialekt- und Stammesgebiet, das mit Bayern nur teilweise deckungsgleich ist“, sagt der Sprachwissenschaftler Hand Ulrich Schmid gegenüber donaukurier.de. So wäre also zum Beispiel die Schreibweise „Altbaiern“ richtig. Oder „bairisch“, wenn es um den Dialekt geht.

Dass König Ludwig Griechenland so toll fand, drückt sich übrigens nicht nur im Ypsilon von Bayern aus. Er liebte und förderte außerdem die klassizistische Architektur, wie zum Beispiel der Königsplatz in München, der Bahnhof in Erlangen oder das Pompejanum in Aschaffenburg zeigen.

