Radfahrer kracht mit Auto zusammen und stirbt - Keiner weiß, wer der Tote ist

Tiefer Krater in Nürnberg nach der Sprengung - Rund 5000 Menschen wegen Blindgänger evakuiert

Eine Fliegerbombe wurde in Nürnberg gefunden. Betroffene Gebiete in Nürnberg und Fürth wurden evakuiert. Am späten Abend wurde die Bombe erfolgreich gesprengt.