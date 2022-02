Wahl für den Bauernverbands-Vorstand: Noch keine Nachfolger in Sicht

Machtvakuum bei Bayerns Bauern? Corona bremst Wahl des Bauernverbands-Präsidenten aus

Von: Dominik Göttler

Teilen

Nachfolger gesucht: Präsident des Bayerischen Bauernverbands Walter Heidl - hier mit der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) - hört auf. © Tobias Hase/dpa

Bayerns Bauernverband steht vor einer Zäsur. Präsident Heidl und Landesbäuerin Göller haben ihren Rückzug angekündigt. Wann ihre Nachfolger gewählt werden können, ist offen.

München – Liefe alles nach Plan, wäre der Bauernverband schon mitten im Wahljahr. Doch was läuft schon nach Plan in dieser Corona-Pandemie*? Eigentlich sollten seit Herbst die Abstimmungen auf Ortsebene laufen, um Schritt für Schritt die neuen oder alten Repräsentanten der Bauernschaft zu wählen, vom Landkreis über den Bezirk bis zum Landespräsidium. Doch das Virus verhinderte, dass die rund 6300 bayerischen Ortsverbände in Präsenz zusammentreffen konnten. Auch weil die Impfquote an der Bauernbasis wohl nicht die höchste ist, wolle man da kein Risiko eingehen, ist aus dem Verband zu hören. Heißt also: Der Führungswechsel muss warten, bis die Omikron-Welle vorübergeschwappt ist.

Die Berliner Ampel-Koalition strebt einen Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland an

Mit seiner Ankündigung, sich nach zwei Amtszeiten von der Spitze des Bayerischen Bauernverbands (BBV) zurückzuziehen, hatte Walter Heidl im vergangenen Sommer aufhorchen lassen. Heidl, Jahrgang 1959, hätte durchaus noch eine Amtsperiode dranhängen können. Aber er wolle den Weg frei machen für die Verjüngung des Verbands. Aus seinem Umfeld war zu hören, dass er künftig mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen möchte.



Der Wechsel an der Spitze des Verbands mit knapp 140.000 Mitgliedsbetrieben fällt – mal wieder – in eine Zeit des Wandels für die Bauern. Die Berliner Ampel-Koalition strebt einen Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland* an. Woher das Geld dafür kommen soll, da gibt es noch jede Menge Diskussionsbedarf. Mit seinen ersten Äußerungen gegen Dumping-Preise für Lebensmittel und für die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft hat sich Neu-Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) durchaus Respekt verschafft bei vielen Bauern. „Das war bärig, er hat die Probleme erkannt“, sagt etwa Ralf Huber, BBV-Bezirkspräsident für Oberbayern. „Jetzt kommt es darauf an, wie die Ankündigungen umgesetzt werden.“ Hier müsse der Bauernverband anschieben. „Wir müssen uns anders präsentieren, dürfen in der Gesellschaft nicht als der Nein-Sager-Verband rüberkommen.“

Wahl für den Bauernverbands-Vorstand: Noch keine Nachfolger in Sicht

Wer aus Bayern* künftig federführend anschieben soll, ist derzeit noch kaum abzuschätzen. Bislang hat erst ein Kandidat seinen Hut als Heidl-Nachfolger in den Ring geworfen. Stefan Köhler, Jahrgang 1967, Umweltpräsident im BBV und Bezirkschef für Unterfranken, erklärte bei der Landesversammlung im Dezember seine Kandidatur. Er versprach, den Verband zu modernisieren und die Jugend stärker einzubinden. Die war zuletzt häufiger bei den Traktor-Demos von „Land schafft Verbindung“ präsent als im Verband.

Doch viele Mitglieder gehen davon aus, dass es nicht bei einem Kandidaten bleiben wird. Immer wieder genannt wird zum Beispiel Heidls Vize Günther Felßner. Der Mittelfranke äußert sich bislang nicht zu seinen Ambitionen, verweist stattdessen auf einen von ihm angestoßenen internen Strategieprozess zur künftigen Ausrichtung des Verbands. Erst danach sei die richtige Zeit, um über die beste Mannschaft für die Zukunft zu sprechen. Ob die Oberbayern noch Ambitionen hegen, ist ebenfalls offen. Ralf Huber, erst vor einem Jahr überraschend an die Bezirksspitze gewählt, will aber „eher nicht“ kandidieren.



Bei den Landfrauen steht ebenfalls ein Wechsel an

Bei den Landfrauen steht ebenfalls ein Wechsel an. Landesbäuerin Anneliese Göller tritt nach zehn Jahren nicht mehr an. Auch hier ist die Nachfolge offen. Christine Singer, Bezirksbäuerin von Oberbayern, sagt auf die Frage, ob sie kandidieren möchte: „Man macht sich schon Gedanken, schließlich mache ich leidenschaftlich gerne Landfrauenarbeit.“ Unabhängig von einer Kandidatur spricht sie sich aber dafür aus, dass die Frauen im Verband noch mehr Mitsprache bekommen.



Landesbäuerin Anneliese Göller hört ebenfalls auf. © Matthias Balk/dpa

Auch im Dachverband, dem Deutschen Bauernverband, bewegt sich da etwas. Geplant ist eine Satzungsänderung, der Verband soll eine Vizepräsidentin bekommen. In Bayern war es lange so, dass die Landfrauen vor allem soziale Themen beackerten, die Männer im Verband kümmerten sich um das Betriebliche. „Aber in immer mehr Betrieben übernimmt die Tochter den Hof“, sagt Singer. Deswegen sei wichtig, auch diese Themen künftig zusammen zu transportieren. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA