Drama am Hochkalter: Großaufgebot sucht bei Schnee, Eis und Nebel nach vermisstem 24-Jährigen

Von: Felix Herz

Bei winterlichen Witterungsverhältnissen suchte ein Großaufgebot nach einem vermissten 24-Jährigem. © Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband Berchtesgadener Land

Bei Schneetreiben, Starkregen, Eis und Nebel suchte ein Großaufgebot samt Hubschraubern nach einem vermissten 24-Jährigen am Hochkalter.

Ramsau bei Berchtesgaden – Am Samstag, 17. September, war ein 24-jähriger Urlauber aus Niedersachsen angereist, um den Hochkalter im Berchtesgadener Land zu besteigen. Laut Pressemitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes war der junge Mann trotz des frühen Wintereinbruchs in den Alpen zu seiner Tour aufgebrochen. Gegen 15 Uhr setzte er dann einen Notruf ab.

Dramatische Suche nach 24-Jährigem: Schwerste Witterungsverhältnisse

Den Angaben des abgestürzten Bergsteigers zufolge hatte er sich auf 2.400 Metern befunden, sei dann abgerutscht, hätte sich am Kopf verletzt und beide Arme gebrochen. Er befinde sich in absturzgefährdeten Gelände und könne sich nicht mehr fortbewegen. Auch wisse er nicht, wo genau er sei. Gegen 16 Uhr schaffte es „Christoph 14“, zwei Ramsauer Bergretter an der Wolkenuntergrenze im Ofental abzusetzen. Bei Schneefall und Nebel begannen sie ihre Suche.

Um 15.45 telefonierten die Rettungskräfte erneut mit dem 24-Jährigem. Er gab an, doch nicht schwer verletzt zu sein, aber Schwierigkeiten habe, wegen des eisigen und glatten Geländes nicht weiter abzustürzen. „Christoph 14“ flog anschließend vier weitere Bergretter ins Ofental.

Bergretter suchen auch Nachts verzweifelt nach dem Vermissten

Anschließend sollte „Christoph 14“ von einem leistungsstärkeren Transporthubschrauber abgelöst werden, um mehr Bergretter zur Suche zu fliegen – er kam jedoch wegen des schlechten Wetters nicht zum Einsatz. Daher brachte ein Pinzgauer (ein Militärfahrzeug für schwerstes Gelände) zusätzliche Retter über den Forstweg so weit wie möglich nach oben.

Gegen 19 Uhr hatten die Retter erneut Telefonkontakt zu dem 24-Jährigen. Er gab an zu frieren und konnte nicht sagen, wo er sei. Doch die Suche nach ihm gestaltete sich weiter als extrem schwer. Bei den maximal schlechten Witterungsbedingungen hätten die Bergretter „nur geringe Chancen, den Vermissten auch nur in wenigen Metern Entfernung zu sehen oder zu hören“, schreibt das BRK in seiner Pressemitteilung.

Die Dunkelheit der Nacht und das Schneetreiben erschwerten die Suche nach dem 24-Jährigem massiv. © Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband Berchtesgadener Land

Schwere Suche über Nacht – erfolglos

Nach einem weiteren Telefonat konnten die Bergretter den Standort des Vermissten etwas besser eingrenzen. Allerdings wurden die Witterungsbedingungen so gefährlich, dass der Einsatzleiter das Bergretter-Team, das sich in 2.600 Meter Höhe befand, zurückrief. Aus einer anderen Richtung, von der Blaueishütte aus, setzte ein weiteres Team die Suche fort. Gegen 21 Uhr hatte das Kriseninterventionsteam Kontakt zu den Eltern, die sich aus Niedersachsen auf den Weg nach Bayern machten.

Um 21.45 Uhr hatten die Retter dann das vorerst letzte Mal Kontakt zum 24-Jährigen. Sie sprachen ihm Mut zu, er solle nicht aufgeben. Über Nacht unterstützte dann noch eine Wärmebild-Drohne die Bergretter. Gegen Mitternacht mussten sie aber abbrechen. Zu gefährlich das Gelände bei Schnee, Eis, Regen und Nebel. Erst um 3.30 Uhr erreichten sie wieder das Tal. Dort sollten die Retter sich für die Suche am nächsten Tag ausruhen.

Verzweifelte Suche am Sonntag ergebnislos abgebrochen

Um 6 Uhr am Sonntag, 18. September, brachen die Retterteams wieder auf, um nach dem 24-Jährigem zu suchen. Die Bergretter entschieden, „aufgrund von geschätzt einem Meter Neuschnee auf Eis nur noch mit Lawinen-Notfallausrüstung und Eisgerät auszurücken“, heißt es beim BRK. Witterungsbedingt war der Einsatz von Drohnen und Hubschraubern weiterhin stark eingeschränkt.

Im Laufe des Tages musste die Suche dann wetterbedingt und wegen bestehender Lebensgefahr für die Bergretter unterbrochen werden. Am Abend brachen die Wolken dann auf und „Chrisoph 14“ startete mit der Bergwacht die nächste Suche nach dem Vermissten. Bei Einbruch der Nacht musste sie leider ergebnislos abgebrochen werden.

