Tragisches Bergunglück: Bayer stürzt 50 Meter - Bergwacht ortet ihn dank seiner Frau, doch die Hilfe kommt zu spät

Berchtesgaden - Ein tragisches Bergunglück fand am Samstag, 9. Januar 2021 in den Berchtesgadener Alpen statt. Ein Mann stürzte offenbar knapp 50 Meter tief in den Tod. Das bestätigte nun die Polizei aus Berchtesgaden.

Bergunglück in Berchtesgadener Alpen - Bayer stürzt in den Tod

Demnach ging am späten Samstagabend gegen 23 Uhr eine Vermisstenmeldung für einen 43-Jährigen aus dem Landkreis Berchtesgadener Land bei der Polizei ein. Seine Frau meldete den Mann, da er von einer Bergtour am Untersberg, dem nördlichsten Massiv der Berchtesgadener Alpen, nicht zurückgekehrt war.

Durch die Ehefrau konnte die Polizei den letzten Standort des Handys des Vermissten feststellen. Das Telefon befand sich demnach im Bereich der westlichen Abbrüche des Rauhenkopfs in Bischofswiesen.

Anschließend suchte die Bergwacht Berchtesgaden mit insgesamt zehn Personen mehrere Stunden nach dem Vermissten. Der 43-Jährige konnte allerdings nur noch tot aufgefunden werden.

Er stürzte wohl über eine 50 Meter tiefe Felswand und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. (rjs)

