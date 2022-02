Riesen-Schneemann Jakob: Knackt bayerische Gemeinde Rekord?

Von: Tanja Kipke

Teilen

Der Riesen-Schneemann von Bischofsgrün im Jahr 2020. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Kult-Schneemann Jakob entsteht wieder auf dem Marktplatz in Bischofsgrün. Schafft es die Gemeinde dieses Jahr den Rekord von 12,65 Metern zu knacken?

Bischofsgrün - Am Freitag (25. Februar) ist es so weit: Schneemann Jakob kommt. Seit 1985 wird der Bischofsgrüner Kult-Bürger schon gebaut. Nur im letzten Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie keinen. Die Vorfreude der Bürger in Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) ist dieses Jahr daher umso größer. Bis in den Freitagnachmittag werden die Arbeiten mit Schaufel und Bagger andauern. Ob es die Gemeinde schafft, ihren eigenen Rekord von 2015 zu knacken? Damals konnte Jakob eine stolze Höhe von 12,65 Metern vorweisen und einen Umfang von rund 30 Metern. Zum Vergleich: Der größte Schneemann der Welt schaffte es mit 38,04 Metern ins „Guinness Buch der Rekorde“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bischofsgrün: Riesen-Schneemann Jakob kommt - über Webcam live mitverfolgen

2022 soll der Riesen-Schneemann ein Symbol der Hoffnung, ein Zeichen für die regionalen Leistungsanbieter sein, berichtet der BR. Ein Schneemann für alle, die an die Region glaubten, heißt es aus Bischofsgrün. Gespannt fiebert die Gemeinde auf die Höhenmessung des Riesen-Koloss hin. „Wir sind stolz auf unsere Schneemannbauer“, heißt es in einem Facebook-Post der Gemeinde. Am Freitagmorgen war auf den Bildern schon ein riesiger Schneeberg auf dem Marktplatz zu erkennen. Am Rosenmontag findet dann normalerweise immer das Schneemanfest statt. So wie im letzten Jahr wird darauf auch diesmal wegen Corona verzichtet.

Schneemann Jakob in Bischofsgrün: Idee kam Horst Heidenreich

Die Idee für den Schneemann hatte Horst Heidenreich. Das Wetter sei damals zum Skifahren zu schlecht gewesen, daher hatte Heidenreich einen Schneemann am Marktplatz von Bischofgrün gebaut. Der erste Jakob war rund drei Meter hoch, berichtet der BR. Jedes Jahr entsteht nun ein neuer Jakob. Heidenreich ist mit seinem Sohn immer dabei. Auch in diesem Jahr ist er vor Ort. „Der Meister ist da“, schreibt die Gemeinde auf Facebook. Dazu ein Foto von Heidenreich vor dem Schneehaufen.

Wer den Bau des Schneemanns Jakob online verfolgen will, kann das auf der Internetseite www.bischofsgruen.de tun. Die Webcam wird regelmäßig aktualisiert. Auch in den sozialen Medien postet die Gemeinde fleißig Bilder zum aktuellen Stand. Im Jahr 2018 kam Jakob mit seinen 12,15 Metern auf Platz 2 der „Höhen-Rangliste“. Ob er dieses Jahr den Rekord knackt, bleibt abzuwarten. (tkip)