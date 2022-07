Blutknappheit sorgt für OP-Verschiebungen: München ebenfalls betroffen - „Alles auf Kante genäht“

Von: Katarina Amtmann

Blutkonserven können Leben retten (Symbolbild). © IMAGO / Rupert Oberhäuser

Die Lage bei Blutspenden hat sich zwar verbessert, bleibt aber angespannt. Einige Kliniken in Bayern mussten bereits Operationen verschieben.

München - Ein Unfall, bei dem die Opfer viel Blut verlieren. Eine Krebstherapie. Oder eine OP. Alles Fälle, in denen Blutkonserven Leben retten können. Doch das kostbare Gut ist derzeit knapp - mit unangenehmen Folgen.

Blutspenden in Bayern: „Regale waren nahezu leer“ - OP-Verschiebungen in München

Die Lage bei Blutspenden hat sich verbessert, bleibt aber angespannt. „Die Regale waren nahezu leer“, sagte Patric Nohe vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) auf dpa-Anfrage. Man versuche aktuell, die Regale aufzufüllen.

Am Klinikum der Ludwig Maximilians-Universität (LMU) in München - mit rund 2000 Betten und 40..000 Operationen eine der größten Universitätskliniken in Europa - mussten wegen des Mangels bereits geplante Operationen verschoben werden. Der Blutspendedienst und die Krankenhäuser riefen dazu auf, weiter spenden zu gehen, gerade mit Blick auf die Sommerferien, in denen die Bereitschaft erfahrungsgemäß wieder sinkt.

Blutkonserven-Engpass in ganz Deutschland

Die Blutkonserven-Engpässe gingen aber weit über Bayern hinaus und beträfen auch alle anderen Bundesländer, so eine Sprecherin des LMU Klinikums. „Dieser Mangel besteht inzwischen über das ganze Jahr hinweg, nicht mehr nur während der Sommer- und Urlaubszeit.“ Auch der Ausgleich von Blutkonserven zwischen einzelnen Bundesländern sei bei gleich hohem Bedarf schwieriger geworden.

Es brauche dringend Spender - vor allem dauerhaft und regelmäßig. Auch eine Plasma- oder Thrombozytenspende sei sehr willkommen. Engpässe gibt es insbesondere bei der Blutgruppe 0, da diese Patienten aller Blutgruppen verabreicht werden kann.

Blutspenden kann Leben retten - es braucht mehr Spender. © IMAGO / Fotostand

Im Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München liegen die Reserven seit einigen Monaten bei etwa der Hälfte der sonst üblichen Tagesreserven. „Dass aus diesem Grund mal eine Operation verschoben werden musste, ist bislang aber eine absolute Ausnahme“, hieß es.

Blutspenden in Bayern: Darum ist der Vorrat knapp

Blutkonserven-Knappheit und Corona-Fälle: „Es ist natürlich alles auf Kante genäht“

Im Klinikum Nürnberg kennt man die wiederkehrende Knappheit. Operationen müssten aber bislang deshalb nicht verschoben werden. Auch an den Unikliniken in Erlangen, Würzburg und Augsburg reichen die Konserven noch aus. Man merke allerdings die Limitierung, etwa bei seltenen Blutgruppen wie 0, heißt es aus Augsburg. „Wie lange diese vergleichsweise entspannte Situation noch anhält, können wir natürlich auch nicht sagen.“

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) kennt die Lage bereits. Sorgen bereiteten aber vor allem viele Corona-Fälle bei den Beschäftigten. Das verschärfe den ohnehin bestehenden Fachkräftemangel. Aufgrund von Personalmangel komme es deshalb vor, dass Operationen verschoben werden müssten, sagte Sprecher Eduard Fuchshuber. Noch sei das keine flächendeckend Erscheinung. Aber: „Es ist natürlich alles auf Kante genäht.“ (kam/dpa)