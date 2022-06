Bombensprengung in Bayern: Freizeitpark und Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Wegen der Sprengung einer Fliegerbombe müssen in Bayern ein Freizeitpark und die A8 gesperrt werden (Symbolbild).

Fliegerbombe

In einem Gewerbegebiet nahe Günzburg wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie kann nicht entschärft werden – eine Sprengung steht an.

Günzburg – Immer wieder werden auch heute noch Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Bayern gefunden. Diese Überbleibsel aus dem verheerenden Krieg werden heute auch als Blindgänger bezeichnet – als sie vor rund 80 Jahren über dem Freistaat abgeworfen wurden, explodierten sie nicht. Das kann verschiedene Gründe haben.

Doch davon unabhängig stellen sie auch in der Gegenwart eine Gefahr dar, kann man doch nicht ausschließen, dass sie irgendwann ihren ursprünglichen Zweck erfüllen und schlimmen Schaden anrichten. In Günzburg wurde nun eine solche Fliegerbombe gefunden – sie muss kontrolliert gesprengt werden. Das sorgt für herbe Einschränkungen.

Bombensprengung in Bayern: Fliegerbombe kann nicht entschärft werden

Am Mittwochvormittag, 22. Juni, wurde in einem Gewerbegebiet nahe Günzburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, teilte die Polizei mit. Die Weltkriegsbombe ist mit 30 Kilogramm Sprengstoff gefüllt und kann nicht entschärft werden. Daher steht nun eine kontrollierte Sprengung unter der Aufsicht von Spezialisten an.

Sprengung einer Fliegerbombe in Bayern: Freizeitpark und Autobahn werden gesperrt

Um bei der Sprengung niemanden zu gefährden, wird eine Sperrzone eingerichtet. Sie umgibt den Ort der Sprengung in einem Radius von einem halben Kilometer. Darin liegen nicht nur weite Teile des Gewerbegebiets, sondern auch ein Abschnitt der A8 sowie der Freizeitpark „Legoland“, dessen Feriendorf sowie die Bundesstraße 16.

Die Sperrzone gilt ab 7 Uhr am Donnerstag, 23. Juni. Auf der A8 soll der Verkehr zwischen Günzburg und Burgau gesperrt werden. Bis 11.00 Uhr müsse im Großraum Günzburg mit massiven Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, betonte die Polizei. „Es wird gebeten, den genannten Bereich, wenn möglich, in dem zuvor beschriebenen Zeitraum großräumig zu umfahren“, heißt es im Pressebericht. (fhz)

