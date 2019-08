In Bayern: Bombe im Wohngebiet gefunden - Anwohner müssen Häuser verlassen

Mitten in einem Wohngebiet ist eine Bombe bei Bauarbeiten gefunden worden. Anwohner von Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach müssen ihre Häuser verlassen.

Eine Bombe wurde bei Bauarbeiten in Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) am Mittwoch (14. August) entdeckt

Die Evakuierung in einem Radius von 500 Metern läuft, die Bombe soll am Mittwoch noch entschärft werden.

Kümmersbruck - In einem Radius von 500 Metern müssen Anwohner ihre Wohnungen verlassen, teilt die Polizei Oberpfalz via Twitter mit. Die Bomben war am Mittwochnachmittag in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach entdeckt worden. Es seien 1500 Menschen betroffen, sagte ein Polizeisprecher gegen 20 Uhr gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Die Evakuierungsmaßnahmen laufen, so die Polizei. Die Entschärfung der Bombe sei noch für Mittwochabend geplant. Für betroffene Anwohner wurde eine Betreuungsstelle im Jugendzentrum Klärwerk in Amberg eingerichtet. Rund 300 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr seien vor Ort, hieß es weiter.

Bombe im Landkreis Amberg-Sulzbach aus dem 2. Weltkrieg

Bei dem Bombenfund in Kümmersbruck handelt es sich um eine amerikanische 225-Kilo-Bombe mit zwei Zündern und 112 Kilogramm Sprengladung, teilt die Polizei via Twitter mit. Derzeit gehe keine akute Gefahr von der Bombe für die Bevölkerung aus.

#Bombe #Bombenfund #Kümmersbruck. Die Evakuierung der 1500 Personen dauert weiterhin an. Derzeit befinden sich 300 Kräfte im Einsatz. Umso schneller der Gefahrenbereich verlassen wird, umso schneller kann der Sprengmeister mit der Untersuchung der Bombe beginnen. pic.twitter.com/vraKimBoiy — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) August 14, 2019

ml