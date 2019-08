Bombe im Wohngebiet gefunden - Anwohner müssen Häuser verlassen

Mitten in einem Wohngebiet ist eine Bombe bei Bauarbeiten gefunden worden. Anwohner von Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach müssen ihre Häuser verlassen.

Eine Bombe wurde bei Bauarbeiten in Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) am Mittwoch (14. August) entdeckt

Die Evakuierung in einem Radius von 500 Metern läuft



Kümmersbruck - In einem Radius von 500 Metern müssen Anwohner ihre Wohnungen verlassen, teilt die Polizei Oberpfalz via Twitter mit. Die Bomben war am Mittwochnachmittag in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach entdeckt worden.



Die Evakuierungsmaßnahmen laufen, so die Polizei. Die Entschärfung der Bombe sei noch für Mittwochabend geplant. Für betroffene Anwohner wurde eine Betreuungsstelle im Jugendzentrum Klärwerk in Amberg eingerichtet.

Straßensperren im Umkreis des Radius sind in Kraft, die Evakuierungsmaßnahmen laufen. Betroffene Anwohner werden gebeten den Bereich (siehe Karte) zu verlassen. Eine Betreuungsstelle ist im Jugendzentrum Klärwerk, Bruno-Hofer-Straße 8 in Amberg eingerichtet. #Bombe #Kümmersbruck pic.twitter.com/vG8bhOBAUG — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) August 14, 2019

