„Unbezwingbarer Lebenswille“: Monika Gruber erfüllt schwerkranker Lilli ihren Herzenswunsch

Von: Felix Herz

Lilli aus dem Landkreis Traunstein ist schwer an fortgeschrittener Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt – doch die 54-Jährige hat einen „unglaublich starken und unbezwingbaren Lebenswillen“, berichtet die ehrenamtliche Helferin Stefanie Halter. © Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband Berchtesgadener Land

Lilli aus Traunstein ist ein großer Fan der Kabarettistin Monika Gruber. Mit dem Herzenswunsch Hospizmobil besuchte sie nun einen Auftritt ihres Stars.

Landshut – Ende März machte das Herzenswunsch-Hospizmobil des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) seinem Namen mal wieder alle Ehre: Die freiwilligen Helferinnen Stefanie Halter und Manuela Krause erfüllten der schwer kranken Lilli aus Traunstein den Wunsch, ihren Lieblings-Star Monika Gruber live zu erleben. Ganz nach dem Motto „Lachen ist die beste Medizin“, wie es auch in der Pressemitteilung des Kreisverbandes Berchtesgadener Land heißt.

Herzenswunsch für schwer kranke Traunsteinerin: Besuch bei Monika Gruber

Laut Pressemitteilung des Kreisverbandes Berchtesgadener Land des BRK wurde die 54-jährige Lilli aus Traunstein bereits im Vorjahr persönlich von Monika Gruber besucht. Die Schauspielerin und Kabarettistin kam „an einem schönen Sommertag bei ihr zu Hause auf einen Kaffee“ vorbei. Da zeigte sich der Star von seiner liebevollen und nahbaren Seite und lud die an fortgeschrittener Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leidende Lilli zu einem Live-Auftritt ein.

Mit dem Herzenswunsch Hospizmobil des Roten Kreuzes besuchte die schwer an ALS erkrankte Lilli einen Live-Auftritt ihres Lieblings-Stars Monika Gruber. © Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband Berchtesgadener Land

Ende März war es dann so weit. Mit den ehrenamtlichen Helferinnen Stefanie Halter und Manuela Krause besuchte Lilli den Auftritt von Monika Gruber in der Eskara-Kulturarena in Essenbach bei Landshut (Niederbayern). Damit erfüllten sie Lilli einen echten Herzenswunsch – Monika Gruber einmal live auf der Bühne zu erleben.

„Herzhaft lachen“: ASL-Patientin genießt Gruber-Auftritt in Bayern

Der Besuch des Auftritts war ein voller Erfolg. „Lilli konnte beim Auftritt wieder so richtig herzhaft lachen, was auch an ihren unglaublich starken und unbezwingbaren Lebenswillen liegt“, berichtete Halter nach der Show laut BRK-Pressemitteilung. (fhz)

Persönlich war Lilli zu dem Auftritt der bayerischen Schauspielerin und Kabarettistin Monika Gruber eingeladen worden. © Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband Berchtesgadener Land

