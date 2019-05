Ein 83-Jähriger ist in Burtenbach mit seinem Auto ungebremst in eine Gartenmauer gekracht und musste danach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Burtenbach - Ungebremst ist ein 83-jähriger Autofahrer in Burtenbach (Landkreis Günzburg) mit seinem Fahrzeug gegen eine Gartenmauer geprallt. Einsatzkräfte befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Auto und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 83-Jährige habe am Samstag abbiegen wollen, aber nach eigenen Angaben seinen Fuß nicht mehr vom Gaspedal bekommen.

dpa