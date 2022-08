Bayerische Corona-Impfkampagne wird heftig verspottet: „Es ist so erbärmlich peinlich“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Mehrere „To-Do-Listen“ der bayerischen Impfkampagne. © Screenshot Instagram/gesundheit.pflege.bayern (Collage: Merkur.de)

Sie war gut gemeint, kommt bei vielen aber nicht gut an: Bayerns Corona-Impfkampagne. Ihr Ziel hat sie wohl trotzdem erreicht, vermutet ein Twitterer.

München - Auf Twitter macht aktuell ein Plakat die Runde. Darauf zu lesen: „Morgen: Kündigen, Haare ab, Nepal buchen, Auffrischungsimpfung“. Letzteres ist unterstrichen und mit einem Ausrufezeichen versehen.

Die Nutzerin, die das Foto geteilt hat, ist laut ihrer Twitter-Bio selbst Ärztin. Sie schreibt dazu irritiert: „Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, die Impfung ist sinnvoll, eure Kampagne ist völlig bescheuert!“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Bayerns Corona-Impfkampagne zieht Häme nach sich: „es ist so erbärmlich peinlich“

„Soll das eine To-Do-Liste sein oder was? Was besseres konnten die sich nicht einfallen lassen.... es ist so erbärmlich peinlich“, kommentiert eine Frau den Tweet. Ein weiterer ergänzt die To-Do-Liste noch: „Letzter Punkt: neuen PR-Berater finden…“

„Was für ein Zeug haben die denn geraucht...“, fragt sich jemand. „Was hatten die Intus, als das freigegebenen wurde?“ ist ebenfalls zu lesen.

„Naja, vielleicht richtet sich der Aufruf sogar an Leute, die in der Pflege arbeiten - dann könnte ich es verstehen“, schreibt jemand süffisant unter den Post. Immerhin ist die Pflege überlastet, für einige wäre kündigen wohl eine nicht unlogische Konsequenz.

Neuer Corona-Impfstoff vor Oktoberfest? Besserer Schutz vor Omikron

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Bayerische Corona-Impfkampagne wird verspottet: „Einfach nur bescheuert“

„Und ich dachte, ‚The Länd‘ wäre die peinlichste Kampagne, die sich je eine Regierung ausgedacht hat“, zieht jemand einen Vergleich zu einer Kampagne aus Baden-Württemberg. Doch Widerspruch folgt sogleich: „An #TheLänd kommen auch die Bayern nie ran! So schlimm ist die da nicht…“

„Warum sind eigentlich praktisch alle Impfkampagnen gegen Corona, die ich bisher gesehen habe, einfach nur bescheuert? Ich verstehe es nicht, es wirkt so, als wollte man mit diesen Kampagnen genau das Gegenteil erreichen“, wundert sich eine Twitternutzerin.

Auf der Website der Kampagne sind übrigens noch weitere Listen zu finden, unter anderem:

Diese Woche

Auffrischungsimpfung!

Dirndl umnähen

Sparbuch auflösen

Wiesnstart

Bayerns Corona-Impfkampagne: „Aufmerksam werden, lesen und für kacke befinden“

Auf Instagram hat das Gesundheitsministerium auch drei „To-Do-Listen“ gepostet (siehe Foto-Collage oben), auch dort gibt es Kritik. „Nein danke. Steuergelder zahl ich sogar früher sehr gern, heute muss ich nur noch den Kopf schütteln für was unsere Steuergelder verschwendet werden leider“.

Doch ein Kommentator meint, dass das Kampagnenziel wohl erreicht wäre: „die Wahrnehmung und der Diskurs darüber: Aufmerksam werden, lesen und für kacke befinden, mit anderen darüber reden und weiterverbreiten.“ (kam)

Das BRK kritisiert den Pandemie-Plan der Politik. Er geht dem Verband nicht weit genug. BRK-Präsidentin Angelika Schorer erklärt, welche Maßnahmen jetzt dringend nötig sind.