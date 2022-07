Corona-Inzidenz über 3000: Bayerischer Landkreis mit bundesweit höchstem Wert

Von: Felix Herz

Teilen

Der bayerische Landkreis Wunsiedel liegt an der Corona-Spitze – zumindest hinsichtlich der Inzidenz. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig.

Wunsiedel – Eine Sommerpause gönnt sich Corona in diesem Jahr allem Anschein nach nicht. Das mag an der neuen Virus-Variante BA.5 liegen, oder am Wegfall nahezu aller Maßnahmen – oder an beidem. Fakt ist, dass ein Rückgang der Ansteckungen und Infektionen in der heißen Jahreszeit nicht in einem Maße zu verzeichnen ist, wie es das die letzten zwei Corona-Jahre war. In Wunsiedel, einem oberfränkischen Landkreis in Bayern, wurde nun mitten im Sommer ein Inzidenz-Wert aus dem Frühling erreicht

Corona in Bayern: Landkreis mit bundesweit höchster Inzidenz

Mit einer Inzidenz von über 3.000 liegt Wunsiedel an der Corona-Spitze in ganz Deutschland. Am Donnerstagmorgen, 21. Juli, betrug der Wert laut Robert-Koch-Institut 3169,2. Umgerechnet bedeute dies, dass für mehr als drei Prozent der Bevölkerung in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion gemeldet wurde. Die nächsthöheren Inzidenzen in Bayern lagen bei 1808 in den Landkreisen Hof und 1743 in Kulmbach.

Die Inzidenz steigt weiter an - schon jetzt werden Maßnahmen für den Corona-Herbst diskutiert. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Inzidenz-Durchschnitt in Bayern für die letzten sieben Tage war 952,9. Damit liegt Bayern auf Platz drei unter den Bundesländern Deutschlands – hinter dem Saarland und Hessen. Hinzu kommt, dass die Inzidenzen zuletzt von Experten als nicht mehr wirklich aussagekräftig angesehen werden. Stattdessen gehen sie von einer sehr hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Die Differenz liege daran, dass bei weitem nicht alle Infizierten auch einen PCR-Test machen – und nur diese aber in die Statistik des Instituts zählen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Corona in Bayern: Warum ist der Wert in Wunsiedel so hoch?

Nun stellt sich natürlich die Frage nach der Ursache für eine solch hohe Inzidenz. Naheliegend wäre zum Beispiel ein in jüngster Vergangenheit zurückliegendes Großereignis, wie etwa die Erlanger Bergkirchweih, die auf die gesamte Region Auswirkungen hat. Doch dem ist nicht so – und die beim RKI einsehbaren Werte zeigen keine offensichtlichen Verzerrungen.

Die Zahlen in manchen Landkreisen steigen seit einiger Zeit stark an. In Wunsiedel hat sich die Inzidenz binnen einer Woche verdreifacht. Bayernweit stieg sie um etwa ein Viertel. Teilweise wird sogar schon wieder über einen Lockdown im Herbst gesprochen – fragt sich nur, wie man da die Wiesn ausrichten will. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.