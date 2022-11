Das Ende der Isolationspflicht: Neue Corona-Regeln in Bayern – „Absprung aus der Pandemie“

Von: Felix Herz

Nach zwei Jahren Pandemie entscheidet Bayern nun Mitte November, dass die Zeit gekommen ist, eine einschneidende Regel abzuschaffen: die Isolationspflicht.

München – Sie war ein Grundpfeiler der Corona-Politik: die Isolationspflicht. Die Regelung galt für jeden, der positiv auf das Virus getestet wurde. Damit war sie wohl eine der einschneidendsten Maßnahmen, die über den gesamten Verlauf der zweijährigen Corona-Pandemie gegolten hat. Nun hat die Isolationspflicht ein Ende: Seit Mittwoch, 16. November, gelten neue Regeln bezüglich der Pandemie in Bayern und anderen Bundesländern.

Corona in Bayern: Neue Maßnahmen lösen Isolationspflicht ab

An Stelle der Isolationspflicht rückt die einfach formulierte Faustregel: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Zuvor hieß es noch, wer infiziert ist, bleibt zu Hause. Folglich sind die Menschen in Bayern nicht mehr verpflichtet, sich bei einem positiven Corona-Test in Selbstisolation zu begeben, obwohl sie keine Symptome aufweisen. Nur noch wer wirklich krank ist, Schnupfen, Husten und / oder Fieber hat, solle daheim bleiben. In der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Dienstag, 15. November, sagte der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU): „Es ist der Absprung aus der Pandemie in Richtung Normalität.“

In Bayern endet die Isolationspflicht bei einem positiven Corona-Test. Fortan gilt: Nur noch wer krank ist, solle Zuhause bleiben (Symbolbild). © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Man sei auf Basis des aktuellen Pandemie-Verlaufs und unter anderem hinsichtlich neuer Medikamente zu der Erkenntnis gekommen, dass „diese doch sehr einschneidende Maßnahme der Isolation, der Absonderung, aufgehoben werden kann“, so Herrmann. Es sei dann eine logische Konsequenz, dass dies allgemein gelte, so der Politiker. Heißt: Die Aufhebung der Isolationspflicht gilt für alle, auch zum Beispiel für Schüler, die lange als besonders schützenswert galten.

Welche Corona-Regelungen gelten nun? Die wichtigsten Maßnahmen im kompakten Überblick

Isolation : Es gibt in Bayern keine Isolationspflicht mehr bei positiven Corona-Tests.

: Es gibt in Bayern keine Isolationspflicht mehr bei positiven Corona-Tests. Maskenpflicht : Infizierte, also positiv Getestete, müssen eine Maske tragen. Die neue Maskenpflicht gilt im Freien nur, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. In Innenräumen entfällt sie, wenn man alleine ist. Wer mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, unterliegt nach frühestens fünf Tagen nicht mehr der Maskenpflicht.

: Infizierte, also positiv Getestete, müssen eine Maske tragen. Die neue Maskenpflicht gilt im Freien nur, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. In Innenräumen entfällt sie, wenn man alleine ist. Wer mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, unterliegt nach frühestens fünf Tagen nicht mehr der Maskenpflicht. Betretungs- und Tätigkeitsverbote: Corona-Positive dürfen keine Einrichtungen betreten, in denen sie mit vulnerablen Gruppen in Kontakt kommen, zum Beispiel Krankenhäuser, Asyl- und Obdachlosenunterkünfte und Pflegeeinrichtungen. Gleichermaßen gilt hier ein Tätigkeitsverbot, fasst der BR zusammen. Besteht kein Kontakt zu vulnerablen Gruppen, gibt es Ausnahmen – zum Beispiel für heilpädagogische Einrichtungen und Rehabilitationszentren.

Die neuen Regeln in der detaillierten Übersicht und warum ein Münchner Virologe Kritik übt, gibt es hier zu lesen.

Regelungen mit Logik: Der Appell an den Verstand

In der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung schwingt vor allem der Appell an die Vernunft und an den Verstand mit. Es solle selbstverständlich sein, dass man mit Symptomen daheimbleibe. Und auch von zuhause aus arbeite, sofern dies möglich ist.

„Das Virus wird nicht weggehen, das Virus wird weiterhin da sein, unser Umgang mit dem Virus ist anders“, erklärt Herrmann. Und erinnert aber auch daran, dass das Gesundheitsministerium die Lage weiterhin beobachte und in enger Absprache mit Experten und dem LGL (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) stehe. (fhz)

