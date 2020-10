Corona-Lockdown im Berchtesgadener Land: Große Sorgen in der Tourismusbranche - Partei überlegt zu klagen

Nach dem Lockdown im Frühjahr befindet sich der Landkreis Berchtesgadener Land wieder in einer 14-tägigen Abschottung. Das ist besonders für die Tourismusbranche hart.

Der Landkreis Berchtesgadener Land befindet sich in einem Corona*-Lockdown.

Mit einem 7-Tage-Inzidenzwert* von 262 ist er deutschlandweiter Spitzenreiter.

Eine Partei hält die Maßnahmen der Staatsregierung für unverhältnismäßig.

Berchtesgaden ‒ Im südöstlichsten Landkreis Bayerns ‒ im Berchtesgadener Land ‒ gilt seit Dienstagmittag (20. Oktober) ein Lockdown. Schon seit Tagen sind die Fallzahlen im Grenzgebiet zu Österreich extrem hoch. Zuletzt lag der 7-Tage-Inzidenzwert (Stand: 21. Oktober) laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 262,4 Fällen pro 100.000 Einwohner. Noch ist unklar, warum ausgerechnet hier die Zahlen so hoch sind. Ein Grund könnte eine private Geburtstagsparty in einer Garage in Stoißberg gewesen sein.

Corona im Berchtesgadener Land: Hotels und Gaststätten droht das Aus

Für die Hoteliers, Gastwirte und andere Tourismusbetriebe ist der erneute Lockdown ein schwerer Schlag. Lediglich Geschäftsreisende dürfen in den nächsten 14 Tagen in die Region reisen, berichtet br24.de. Bars, Eisdielen und Kinos haben gleich ganz ihren Betrieb eingestellt. Rund 2500 Touristen haben den Landkreis bereits verlassen. Es herrscht eine gespenstische Ruhe in den meisten Gemeinden und Städten. Das gefällt vor allem den Freien Wählern (FW) nicht. Die FW-Fraktion im Gemeinderat Schönau am Königssee kritisieren den Lockdown in einer Pressemitteilung als unverhältnismäßig.

"Das ist jetzt hart für die Bevölkerung in Berchtesgaden, das sind harte zwei, drei Wochen." Gesundheitsminister @jensspahn im ZDF spezial zu den Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land. https://t.co/v7IUXdl5nF — ZDF heute (@ZDFheute) October 20, 2020

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßt hingegen die Maßnahmen im Berchtesgadener Land: „Das ist jetzt hart für die Bevölkerung in Berchtesgaden, das sind harte zwei, drei Wochen. Aber es sind eben zwei, drei Wochen, die helfen, diese Infektion* auch wirklich effizient wieder unter Kontrolle zu bringen. Und das ist am Ende besser als etwa mit Einreisebeschränkungen (...) dann innerdeutsch da zu agieren. Also ich finde das, was die bayerische Staatsregierung macht, genau richtig“, sagte Spahn. Der bayerische Koalitionspartner der CSU sieht das anders. Die Freien Wähler hätten sich einen sensibleren Umgang mit der Tourismusbranche gewünscht. Man behält sich vor, die Verhältnismäßigkeit durch ein zuständiges Verwaltungsgericht prüfen zu lassen.

Corona im Berchtesgadener Land: Aiwanger fordert Hilfen für Hotspots

FW-Chef Hubert Aiwanger ist nicht ganz so radikal wie seine Partei-Kollegen aus dem Berchtesgadener Land. Er fordert lediglich eine „schnelle und unbürokratische Hilfe“ für Unternehmen und Betriebe in einem Gebiet, dass von einem „lokalen Lockdown“ betroffen ist, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Gelder für diese Hilfen sollen laut Aiwanger aus Landesmitteln kommen. Noch sei aber nichts spruchreif, so der Sprecher weiter. Die Idee müsste noch in der Koalition besprochen werden.

Im Berchtesgadener Land hofft man jetzt, dass die Maßnahmen Früchte tragen und der Inzidenzwert während dem 14-tägigen Lockdown sinkt. Landrat Bernhard Kern (CSU) würde sich freuen, wenn die Zahl bis zum 9. November wieder auf 100 absinkt. Dann enden in Bayern die Herbstferien. Er hofft sehr, dass dann ein normaler Schulbetrieb wieder möglich sein wird. Derzeit sind Schulen und Kitas geschlossen.(tel)

