Corona-Regeln weg ‒ Maske bleibt? Handel zieht Resümee über den ersten Tag ohne Mund-Nasen-Schutz

Im bayerischen Handel tragen die meisten Menschen noch Masken. Dabei müssten sie das nicht, denn seit 3. April sind zum Großteil die Corona-Regeln gefallen.

München ‒ Der Gang in den Supermarkt oder in andere Geschäfte des Einzelhandels am heutigen Montag (4. April) hat sich im Vergleich zu letzter Woche kaum geändert - obwohl seit gestern die meisten Corona-Maßnahmen in Bayern weggefallen sind. Unter anderem die Maskenpflicht. Nach wie vor trägt die überwältigende Mehrheit der Kunden und Mitarbeiter Masken, wie der Handelsverband Bayern mitteilte. Rund 90 Prozent hielten daran fest, sagte Geschäftsführer Bernd Ohlmann.

Er sei positiv überrascht: „Die Maske ist kein Auslaufmodell.“ Auch in kleineren Läden mit wenigen Menschen überwiege die Maske, sagte Ohlmann. Wobei sich die Mitarbeiter dort oft den Maskengepflogenheiten der Kunden anpassten. Insgesamt geht der Verbandsvertreter allerdings davon aus, dass die Maske auf Dauer seltener wird - insbesondere wenn die Infektionszahlen weiter sinken und es wärmer werde.

Corona in Bayern: Betriebe wollten Kunden um das freiwillige Tragen einer Maske bitten

Vor dem Wegfall der Maskenpflicht hatten zahlreiche große Lebensmittel- und Einzelhandelsketten klargemacht, dass sie keine entsprechende Regel über das Hausrecht erlassen. Das wollte einer Umfrage des Handelsverbands zufolge nur jeder neunte Händler in Bayern. Viele Betriebe wollten ihre Kunden aber um das freiwillige Tragen einer Maske bitten.

Die FFP2-Maske kann für den Einkauf in Bayerns Supermärkten an den Haken gehängt werden. Dennoch lassen weiterhin die meisten Menschen die Maske auf.

Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zog eine positive Bilanz des ersten Tages ohne Maskenpflicht und Zugangskontrollen am Sonntag. „Die Stimmung war gelöst“, berichtete Landesgeschäftsführer Thomas Geppert. Insgesamt trug ihm zufolge noch etwa die Hälfte der Gäste eine Maske. Beim Personal waren es etwa 30 Prozent. Der Wegfall der Corona-Regeln sei „ein Schritt in die Normalität“, sagte Geppert. Das Schlüsselwort sei Eigenverantwortung. Nur ein Bruchteil der Wirte setzt einer Umfrage des Dehoga zufolge per Hausrecht auf Zugangsbeschränkungen oder Maskenpflicht.

Corona in Bayern: Maßnahmen sind seit 3. April weggefallen

Die Maskenpflicht und andere Corona-Regeln in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind seit Sonntag weggefallen. Die Staatsregierung empfiehlt allerdings, in Innenräumen wie im Handel weiter Masken zu tragen. Größere Zwischenfälle rund um den Wegfall der Regelungen oder die Durchsetzung des Hausrechts wurden zunächst nicht bekannt. (dpa mit ly)

