Inzidenz in Bayern fällt weiter - bundesweiter Hotspot auch am Sonntag im Freistaat

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Corona-Inzidenz ist in Bayern unter 1000 gefallen. Der größte Hotspot Deutschlands liegt aber weiter im Freistaat. Alle News im Ticker.

Corona* in Bayern : Inzidenz* fällt unter 1000 (siehe Erstmeldung).

: Inzidenz* fällt unter 1000 (siehe Erstmeldung). Corona-Zahlen : Inzidenz sinkt noch weiter, Hotspot bleibt im Freistaat (siehe Update vom 17. April, 9.32 Uhr).

: Inzidenz sinkt noch weiter, Hotspot bleibt im Freistaat (siehe Update vom 17. April, 9.32 Uhr). Dieser News-Ticker zur Corona-Lage in Bayern wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 17. April, 9.32 Uhr: Am Samstag ist die Inzidenz in Bayern erstmals seit Wochen unter 1000 gesunken. Das RKI meldete am Karsamstag einen Wert von 975,7. Und es geht weiter nach unten: Am Ostersonntag liegt die Inzidenz im Freistaat bei 936,4. Das RKI weißt aber weiter darauf hin, dass in der momentanen Ferienzeit weniger getestet und gemeldet werde.

Bundesweiter Hotspot bleibt mit 2822,0 der Kreis Neumarkt in der Oberpfalz. In Bayern folgen die Kreise Kulmbach (1391,6) und Coburg (1389,6).

Inzidenz in Bayern fällt wieder unter 1000 - bundesweiter Hotspot weiterhin im Freistaat

Erstmeldung vom 16. April: München - Nach vielen Wochen ist die Corona-Inzidenz in Bayern unter 1000 gesunken. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI*) einen Wert von 975,7. Am Vortag hatte er noch bei 1061,1 gelegen.

Corona in Bayern: Vorsicht bei Interpretation der aktuellen Zahlen

Doch bei den Zahlen ist Vorsicht geboten: Das RKI wies darauf hin, dass in der momentanen Ferienzeit weniger getestet und gemeldet werde. Experten gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus, da beispielsweise nicht alle Infizierten einen PCR-Test* zum Nachweis der Infektion machten.

Corona-Zahlen in Bayern

12.733 neue Corona-Fälle in 24 Stunden

Neun Todesfälle binnen eines Tages

Corona in Bayern: Neumarkt bleibt Hotspot

Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser wurden am Samstag (Stand: 8.05 Uhr) 297 Menschen wegen Covid-19 behandelt. In der vergangenen Woche war der Wert erstmals seit Oktober 2021 wieder auf unter 300 gesunken.

Bundesweiter Hotspot bleibt wie am Freitag Neumarkt in der Oberpfalz (2826,4). Im Freistaat folgen auf den Plätzen zwei und drei die Landkreise Kulmbach (1549,8) und Coburg (1538,6).

Durch den „Freedom Day“ sind zwar viele Corona-Regeln ausgelaufen, das Gesundheitsministerium hat trotzdem Empfehlungen für die Feiertage um Ostern herum.*(kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA