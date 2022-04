Bayerns Corona-Zahlen steigen trotz Osterwochenende – Lauterbach geht von höherer Sterblichkeit aus

Von: Thomas Eldersch

München – Bald sind sie schon wieder rum, die Osterferien. Das letzte Ferienwochenende steht vor der Tür. Für viele Kurzurlauber heißt es jetzt Koffer packen und ab nach Hause. Aber was passiert, wenn man aus dem Urlaub neben Souvenirs auch Corona mitgebracht hat. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) richtete deshalb einen dringenden Appell an die Reiserückkehrer.

Corona in Bayern: Holetschek appelliert an Osterurlauber, vorsichtig zu sein

„Bei Reisen und vermehrten Kontakten steigen die Infektionsrisiken. Deshalb sollte zum Beispiel vor der Rückkehr zum Arbeitsplatz nach dem Urlaub verstärkt auf mögliche Symptome geachtet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag aus dem Gesundheitsministerium. Weiter wird Holetschek zitiert: „Auch allgemein ist es wichtig, bei Krankheitszeichen, die auf COVID-19 hindeuten könnten, zu Hause zu bleiben. Außerdem sollte natürlich mit Tests für Klarheit gesorgt werden – im eigenen Interesse, aber auch zum Schutz der Mitmenschen.“

Der Minister zieht eine positive Bilanz nach der Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen Anfang April. „Trotz der Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen ist bislang ein starker Anstieg der Neuinfektionen ausgeblieben. Zugleich sank die Zahl an infizierten Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Aber wir müssen dennoch wachsam und vorsichtig bleiben.“ Er relativiert aber umgehend. „Wir können uns wieder ein gutes Stück mehr Normalität leisten! Klar ist aber: Gerade in Ferienzeiten und an Feiertagen wie am vergangenen Osterwochenende wird weniger getestet.“

Corona in Bayern: Inzidenz steigt seit Tagen – Zahl von Covid-Toten soll weitaus höher sein

Trotz des verlängerten Osterwochenendes steigt die Inzidenz allerdings schon seit Tagen langsam wieder an. Bundesweit liegt sie derzeit bei 733,4, in Bayern bei 780,8. Am Donnerstag lag sie noch bei 774,1 - mittwochs bei 768,9. Jedoch sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus, etwa weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen. Am Freitag meldete das RKI 25.121 neue Corona-Fälle in Bayern. 66 weitere Corona-infizierte Menschen starben den Angaben zufolge binnen 24 Stunden. 245 lagen am Freitag (Stand 8.05 Uhr) mit Covid-19 auf einer bayerischen Intensivstation.

Bei der Zahl der Corona-Toten müsse man auch aufpassen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einer Live-Schalte im Zuge des „Ludwig-Erhard-Gipfels“ in Gmund am Tegernsee. Neue Studien deuteten auch auf eine Unterschätzung bei den gemeldeten Sterbezahlen in den Industrieländern hin. Demnach könnten sie um den Faktor 1,8 oder 1,9 höher liegen. Wenn dies wirklich in dieser Dimension läge, müsste man davon ausgehen, dass in Deutschland weit über 200.000 Menschen in den vergangenen zwei Jahren an Covid-19 gestorben sein könnten, so der Minister.

Corona in Bayern: Lauterbach warnt vor neuem Sub-Typ aus Amerika

Weiter warnte Lauterbach, Corona nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es werde keinen nahezu Corona-freien Sommer wie im vergangenen Jahr geben. Dafür sei Omikron zu ansteckend. Und in den USA breite sich eine weitere, noch ansteckendere Untervariante aus. Besonders große Sorgen macht sich Lauterbach vor einer Kombination aus Omikron und Delta. Man müsse auch mit Varianten rechnen, die so stark gegen Impfungen fit seien wie Omikron, aber so tief in das Lungengewebe eingehen wie die Delta-Variante.

Dennoch blickt der Bundesgesundheitsminister auch positiv in die Zukunft. „Ich hoffe, dass das nicht kommt“, sagte Lauterbach. Er verteidigte es zugleich, solche „unbequemen Wahrheiten“ auszusprechen, auch wenn dies auf Kritik stoße. „Ich werde dafür bezahlt, die Wahrheit so vorzutragen, dass sie weder übertrieben ist noch unrealistisch optimistisch.“ Wenn er so etwas beschreibe, tue er dies auch, „damit wir uns gut vorbereiten können“. Neue Varianten könnten inzwischen sehr schnell erkannt und auf Mutationen hin ausgeleuchtet werden. (tel mit dpa)