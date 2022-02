Pressekonferenz JETZT live: Neue Corona-Regeln in Bayern kommen - doch ab wann?

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder kündigte trotz hoher Inzidenzen Lockerungen der Corona-Regeln an, heute tagt dazu Bayerns Kabinett. Anschließend gibt es eine Pressekonferenz. Alle News im Ticker.

Die Corona-Zahlen ziehen weiter an, trotzdem hat Markus Söder Lockerungen angekündigt.

Um 13 Uhr wird es am heutigen Dienstag (8. Februar) eine Pressekonferenz geben (siehe Erstmeldung).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 8. Februar, 12 Uhr: Nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts, bei der die von Markus Söder angekündigten Lockerungen der Corona-Regeln im Fokus stehen, wird es eine Pressekonferenz geben. Diese können Sie um 13 Uhr hier im Livestream und - Ticker verfolgen.

Söder lockert Bayerns Corona-Regeln - Zeitpunkt noch nicht bekannt

Update vom 8. Februar, 10.32 Uhr: Am Montag hatte Markus Söder Lockerungen der Corona-Regeln in Bayern angekündigt. Die entsprechenden Beschlüsse sollen am heutigen Dienstag im Kabinett gefasst werden. Um 13 Uhr wird es dazu eine Pressekonferenz geben. Mit dabei sind Staatskanzleichef Florian Herrmann, Digitalministerin Judith Gerlach und Kultusminister Michael Piazolo. Dann sollte auch feststehen, ab wann die neuen Regeln in Kraft treten.

Söder lockert Bayerns Corona-Regeln - trotz hoher Inzidenzen

Update vom 8. Februar, 8.23 Uhr: Auf Bayern kommen Lockerungen der Corona-Regeln zu - trotz hoher Infektionszahlen. Das hatte Markus Söder (CSU) bereits am Montag angekündigt (siehe Erstmeldung). Die Inzidenz im Freistaat liegt am Dienstag bei 1819,1 (Vortag: 1786,0).

Deutschlands Hotspot bleibt der Kreis Fürstenfeldbruck (4031,3). Auf den Plätzen 2 und 3 folgen der Kreis Eichstätt (3123,9) und die Stadt Ingolstadt (2491,4). In München liegt der Wert bei 2206,2. Am Vortag hatte das RKI für die Landeshauptstadt noch einen Wert von 2392,6 gemeldet.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 28.285 Corona-Neuinfektionen und 29 Todesfälle in Bayern. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand der RKI-Daten auf ihrer Webseite von 7.20 Uhr wiedergeben. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr auf diese Weise bestätigen lassen - und die damit nicht in die offizielle Statistik einfließen.

Nach Impfpflicht-Hammer und Corona-Lockerungen in Bayern: Söder rechtfertigt sich

Erstmeldung vom 8. Februar, 7.17 Uhr: München - Keine Sperrstunde in der Gastronomie, 3G bei Friseuren und mehr Besucher für Sport- und Kulturveranstaltungen: Bayern will die Auflagen der Pandemiebekämpfung weiter nach unten fahren.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) hatte die Lockerungen am Montag angekündigt, nun muss das bayerische Kabinett am Dienstag (10 Uhr) die entsprechenden Beschlüsse fassen. Um 13 Uhr wird es eine Pressekonferenz dazu geben.

Corona in Bayern: Diese Lockerungen kündigte Söder am Montag an

Die Sperrstunde (bisher 22 Uhr) in der Gastronomie soll fallen

Sportveranstaltungen: Zuschauerauslastung bis zu 50 Prozent erlaubt (statt 25 Prozent); es gilt eine Obergrenze von 15.000 (statt wie bisher 10.000); es gilt 2G Plus und eine FFP2-Maskenpflicht

Kulturveranstaltungen: Auslastung bis zu 75 Prozent möglich (aktuell 50 Prozent); es gilt 2G Plus und eine FFP2-Maskenpflicht*

Körpernahe Dienstleistungen (z.B. Friseure und Nagelstudios): Es gilt 3G (aktuell noch 2G)

Söder verkündet Corona-Hammer in Bayern: Vorerst keine Impfpflicht

Für Aufsehen sorgte derweil Söders Ankündigung, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab 15. März nicht umsetzen zu wollen. Man höre die Sorge, dass genau das zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führe. Nämlich dann, wenn all das Personal, das bis dato noch immer ungeimpft ist, ausfalle. „Ich bin für die Impfpflicht“, stellte Söder klar, aber diese singuläre Pflicht sei keine Lösung in der Omikron-Krise. Es werde stattdessen „großzügigste Übergangsregelungen“ geben, was „de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft“, sagte er am Montag.

Bayern lockert Corona-Regeln - Söder rechtfertigt Vorgehen

Mit den angekündigten Lockerungen geht Bayern über die bisherigen Absprachen von Bund und Ländern hinaus. Söder rechtfertigte dies am Montag auf Nachfrage mit der - trotz Rekordinzidenzen* - verhältnismäßig geringen Auslastung der Kliniken und hier insbesondere der Intensivstationen mit Covid-Patienten. Die nächste Runde der Bund-Länder-Beratungen ist für kommende Woche geplant.

Auch auf Twitter erklärte der CSU-Chef: „Wir brauchen Pragmatismus statt Ideologie bei den Corona-Regeln. Es droht im Moment keine Überlastung des Gesundheitssystems. Deshalb sind stufenweise Öffnungen sinnvoll.“

Corona-Inzidenz in Bayern steigt weiter

Die Inzidenz im Freistaat liegt derweil bei 1819,1 (Vortag: 1786,0). Deutschlands Hotspot bleibt der Kreis Fürstenfeldbruck (4031,3). Auf den Plätzen 2 und 3 folgen der Kreis Eichstätt (3123,9) und die Stadt Ingolstadt (2491,4). In München liegt der Wert bei 2206,2. (kam)