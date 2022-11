Ende der Corona-Isolationspflicht: So sehen die Maßnahmen an bayerischen Schulen aus

Von: Christian Einfeldt

Ab Mittwoch gilt auch an Bayerns Schulen das Ende der Isolationspflicht. An bestimmte Isolationsregeln müssen sich Schüler dennoch halten.

München – Bayern hebt die Isolationspflicht auf. Mit anderen Worten: Nach bestätigter Corona-Infektion muss man nicht mehr zwangsläufig in Quarantäne – eine Maßnahme, die bereits ab Mittwoch, dem 16. November 2022, greift. Ob man dann der Schule oder Arbeit fernbleiben würde: Bestimmte Empfehlungen und Isolationsregeln sollten in Rücksichtnahme auf andere Menschen jedoch auch weiterhin berücksichtigt werden.

Im Balanceakt zwischen einer Rückkehr zur Normalität und leichtsinnigem Verhalten erinnert das bayrische Gesundheits- und Kultusministerium am Dienstag, dem 15. November, an eine konkrete Corona-Schutzmaßnahme, die es im Falle eines positiven Corona-Tests zu beachten gilt.

Ab Mittwoch: Bayern schafft Corona-Isolationspflicht ab – und stellt Isolationsregeln an Schulen auf

In Anbetracht dessen, dass Bayern wie auch Schleswig-Holstein, Hessen und Baden-Württemberg an der Corona-Isolationspflicht ruckelt, mahnen die verantwortlichen Ämter des Freistaats gleichermaßen zur Vernunft und Weitsicht. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte mit Blick auf den Alltag in Bayerns Schulen: „Wenn ein Kind an Corona erkrankt ist, bleibt es sinnhafterweise zu Hause“.

Das entspricht dem Grundsatz, den Klaus Holetschek (CSU) in Hinsicht auf das bevorstehende Aus der Corona-Isolationspflicht in Bayern im Vorfeld ins Gespräch gebracht hatte: „Wer krank ist, bleibt zu Hause“. Bei Verkündung der bereits ab Mittwoch zu ergreifenden Maßnahme, unterstricht der CSU-Politiker, dass auch weiterhin der Ausbruch weiterer Corona-Infektionen vermieden werden soll. Dafür rückt eine Maßnahme in den Vordergrund, die auch für den Alltag von Bayerns Schulen relevant ist.

Ab dem 16. November 2022 gilt das Ende der Isolationspflicht in Bayern. (Symbolbild) © Guido Kirchner/dpa

Statt Isolationspflicht in Bayern: Welche Schutzmaßnahme weiterhin bestehen bleibt

Egal, ob es um die Arbeit oder um die Schule geht: Wer an Corona erkrankt, soll zufolge aktueller Bestimmungen weiterhin entweder zu Hause bleiben oder konsequenterweise eine Maske tragen. Wie am Dienstag auf der Kabinettssitzung des bayrischen Gesundheits- und Kultusministeriums verkündet wurde, soll im konkreten Fall, dass Eltern trotz einer Corona-Infektion wollen, dass ihr Kind zur Schule geht, das Tragen einer Maske zur Pflicht werden – zumindest so lange, wie Corona-Tests positiv anschlagen.

Diese Regelung gilt für Schüler, aber auch für Corona-Infizierte außerhalb der Schule – statt Isolationspflicht, gilt also das Tragen einer Maske. Zufolge des Handelsverbandes Bayern greift diese Maßnahme übrigens sowohl für Schüler als auch Arbeitnehmer. Bis zuletzt mussten Infizierte nach einem positiven Corona-Befund für fünf bis zehn Tage in Isolation. Die endgültige Befolgung der Regel ist stark mit der Ausprägung der Symptome verbunden. Eine Maßnahme, die nun ihr Ende gefunden hat – in Bayern und weiteren Teilen Deutschlands.

