Aus Angst vor Corona Schule schwänzen? Umfrage aus Bayern ergibt erschreckende Bilanz

Von: Tanja Kipke

Teilen

In der Corona-Zeit schwänzen immer mehr Kinder die Schule. Verschiedene Ängste sind die Gründe. (Symbolbild) © Guido Kirchner/dpa

Schule schwänzen wegen Corona? Bei den Ämtern in Bayern stapeln sich die Verfahren. Die Gründe für das unentschuldigte Fehlen der Schüler sind vielfältig.

Ansbach/Rosenheim - Ob aus Angst vor Corona* oder wegen der Ablehnung des deutschen Staates durch die Eltern: Hunderte Schülerinnen und Schüler haben bayernweit seit Beginn der Corona-Pandemie vor fast zwei Jahren die Schule geschwänzt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in mehr als 45 Landkreisen und kreisfreien Städten im Freistaat. In vielen Fällen ergingen vor allem im aktuellen Schuljahr Bußgeldbescheide - zusammengerechnet waren es seit März 2020 allein bei den befragten Behörden weit mehr als 120.000 Euro. Schule schwänzen kann für Eltern sowie Schüler teuer werden.

Bayern: Schulschwänzen in Corona-Zeiten - Hunderte Bußgeldverfahren anhängig

Etliche Verfahren sind den Angaben zufolge noch offen, weil Betroffene etwa Einspruch einlegten, die Zahlung verweigerten oder nicht auf behördliche Schreiben reagierten. Zu einem Mittel griffen die Ämter auf Weisung des Kultusministeriums aber bisher wohl so gut wie nie: Ein Kind unter Zwang oder per Polizei zur Schule zu bringen - denn zu den verpflichtenden Corona-Tests* und der Maske dürfen die Schüler nicht gezwungen werden.

In der Schule tagelang unentschuldigt zu fehlen, kann schnell teuer werden. Das Bußgeld wird meist nach der Anzahl der Fehltage festgelegt. Los geht es bei fünf Euro, es sind aber auch bis zu 1000 Euro möglich. Bei Kindern unter 14 Jahren erfolgt jeweils ein Bußgeldverfahren für die Erziehungsberechtigten, also eines für den Vater und eines für die Mutter. Bei 14- bis 17-Jährigen ergeht zusätzlich ein Bescheid an den Schüler. „Somit sind teilweise pro Anzeige zwei bis drei Bußgeldverfahren nötig“, erklärt das Landratsamt Ansbach. Bei über 18-Jährigen erfolge nur ein Verfahren gegen das Mädchen oder den Jungen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Video: Inzidenz bei Schulkindern in Bayern teils über 3700

Gründe der Schulverweigerer sind vielfältig

Wie viele Bußgeldverfahren wegen coronabedingten Schulschwänzens bisher eingeleitet wurden, wird nicht zentral beim Kultusministerium erfasst. Der dpa-Umfrage zufolge dürften es bayernweit Hunderte sein - alleine das Landratsamt Oberallgäu* verschickte seit März 2020 Bußgeldbescheide über insgesamt mehr als 15.600 Euro. „Das sind tatsächlich alles Corona-Bußgelder“, sagt eine Sprecherin. Mit Pandemiebeginn waren viele Behörden beim Thema Schulpflicht kulant, auch weil der Präsenzunterricht stark eingeschränkt war, wie aus den Antworten der Ämter hervorgeht. Doch seit den vergangenen Herbstferien ist dies anders. Seither gehen die Behörden gegen Schüler, die wegen Test- und Maskenverweigerung oftmals seit Monaten nicht die Schule besuchen, nun konsequenter vor.

Anspruch auf Distanzunterricht besteht nicht mehr, sodass „eine Testverweigerung und die damit einhergehende Nichtteilnahme am Präsenzunterricht somit eine Verletzung der Schulpflicht darstellt“, erläutert das Landratsamt Roth*. Der Schüler fehlt damit unentschuldigt. Die Gründe für Schulverweigerungen sind vielfältig und werden nicht immer von allen Behörden erfasst. In vielen Fällen lehnten Eltern oder Schüler die Corona-Tests oder die Maske ab, ergab die Umfrage. „Oftmals spielt auch die Angst vor einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle, die die Eltern veranlasst, ihre Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken“, schreibt das Landratsamt Landsberg am Lech* dazu. „In seltenen Einzelfällen sind parallel Klagen beim Verwaltungsgericht anhängig, mit dem Ziel, dass die Kinder im Distanzunterricht beschult werden“, teilt das Landratsamt Amberg-Sulzbach* mit.

Im mittelfränkischen Erlangen oder im unterfränkischen Esselbach sollen Gegner von Corona-Auflagen sogar illegale Schulen betrieben haben, um Kinder von Test- und Maskenpflicht fernzuhalten. Die behördlichen Verfahren dazu laufen noch. (dpa/tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA