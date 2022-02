Corona: Bayerischer Landkreis verdreifacht Inzidenz über Nacht - Zweit höchster Wert in ganz Deutschland

Von: Katarina Amtmann, Katharina Haase

Teilen

Verwirrung um Zahlen: Wie viele Corona-Patienten liegen in Bayerns Krankenhäusern? © Christoph Soeder/dpa/dpa-Bildfunk

Die Corona-Lage in Bayern bleibt angespannt. In Krankenhäusern ist der Hospitalisierungsgrund jedoch nicht mehr immer eindeutig.

Die Corona-Lage ist angespannt, an einigen Schulen gebe es „durchaus Engpässe“, so Michael Piazolo.

In Kitas ist die Lage laut Verdi dramatisch.

Dieser Ticker ist beendet. Alle weiteren News lesen Sie in unserem neuen News-Ticker*.

++++++++++Dieser News-Ticker ist beendet++++++++++Dieser News-Ticker ist beendet++++++++++

Update vom 4. Februar, 22.11 Uhr: Durch Tausende Nachmeldungen hat sich die offizielle Corona-Inzidenz in Fürstenfeldbruck über Nacht fast verdreifacht. Mit 3019,1 wies der Landkreis am Freitag laut Robert Koch-Institut zudem den höchsten Wert in ganz Bayern aus. Noch einen Tag davor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1092,6 gelegen.

Nach Darstellung des Landratsamtes waren in den vorangegangenen Tagen mehr als 3000 Fälle in der Meldesoftware „hängen geblieben“. Dadurch wurden von Donnerstag auf Freitag auf einen Schlag mehr als 4600 Fälle neu beim RKI gemeldet. Diese auf den 1. und 2. Februar datierten Nachmeldungen ließen die Inzidenz in die Höhe schnellen. Und der Anstieg dürfte noch nicht beendet sein: Das Landratsamt kündigte weitere Nachmeldungen „in der Größenordnung von ca. 1000“ an.

Die offiziell für Fürstenfeldbruck gemeldete Inzidenz hatte zuletzt stets unter dem bayerischen Durchschnitt gelegen. Nun ist sie die zweithöchste in ganz Deutschland.

Update vom 4. Februar, 7.10 Uhr: Die Corona-Lage in Bayern bleibt weiter angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat liegt am Freitag laut Robert-Koch-Instituts (RKI)* bei 1695,6. Spitzenreiter sind die Landkreise Fürstenfeldbruck mit 3019,1 und Dachau mit mit 2741,8. Auf Platz Drei folgt das Stadtgebiet Würzburg mit 2515,1. Die Zahlen sind aufgrund der sich rasend schnell verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus noch immer extrem hoch, auch die Landeshauptstadt München legt mit einer Inzidenz von 2119,3 einen enormen Sprung im Vergleich zum Vortag zu.

Corona-Lage in Bayern angespannt: In den Krankenhäusern neues Infektionsbild

In den Krankenhäusern wird eine Corona-Infektion dabei immer mehr zur „Nebendiagnose“. So sind in der Omikronwelle in Bayerns Krankenhäusern ein hoher Anteil von Corona-Patienten nicht wegen Covid in Behandlung, sondern wegen anderer Krankheiten. Das gilt aber nur für die Patienten und Patientinnen auf den Normalstationen. Beim überwiegenden Teil der Corona-Intensivpatienten ist Covid auch die Hauptdiagnose, wie fünf Universitätskliniken und die RoMed-Kliniken Rosenheim auf Anfrage berichten. Die Zahlenverhältnisse sind allerdings regional sehr unterschiedlich. Während in manchen Krankenhäusern, wie beispielsweise am LMU-Klinikum in München noch über 65 Prozent der Infizierten auch wegen Covid behandelt würden, so sind es im Klinikum Rechts der Isar deutlich weniger.

Corona nur noch als Nebendiagnose? Arzt am Uniklinikum Erlangen erklärt Sachlage

Eine scharfe Trennung von Diagnosen sei jedoch sowieso schwierig und oft nicht sinnvoll, so das Statement mehrerer Kliniken auf Anfrage. Vor allem bei Patienten, die ohnehin an mehreren Krankheiten leiden sei eine Trennung des Hospitalisierungsgrundes oft nicht mehr möglich. Anders verhält es sich bei den Intensivpatienten. Sind diese mit dem Coronavirus infiziert, ist dies auch in der Mehrzahl der Fälle der Grund für die Hospitalisierung.

Thomas Harrer, Schwerpunktleiter Infektiologie der Medizinischen Klinik 3 in Erlangen sagt, eine gleichzeitige virale Infektion erhöhe auch das Risiko für andere Infektionen. „So dass man annehmen muss, dass der Verlauf von anderen Erkrankungen durch eine Corona-Infektion schwerer verläuft.“ Die überwiegende Mehrzahl der Erwachsenen komme immer noch wegen Corona in die Klinik. „Dabei muss berücksichtigt werden, dass Sars-CoV-2 nicht nur eine Lungenentzündung auslöst, sondern auch gastrointestinale Beschwerden wie Durchfälle, Bauchschmerzen und Gefäßprobleme wie Thrombosen, Infarkte, Schlaganfälle bewirkt.“

Erstmeldung vom 3. Februar

München - Nach Darstellung von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sorgen die steigenden Corona*-Zahlen inzwischen für Probleme an manchen Schulen. Es gebe „durchaus Engpässe in bestimmten Bereichen.“ Das sagte der Freie-Wähler-Politiker am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Das sei aber regional sehr unterschiedlich. „In weiten Bereichen lässt es sich gut abfangen.“ Anderswo sei es „durchaus eng“. Insgesamt seien aber immer noch an mehr als 90 Prozent aller Schulen alle Klassen im ganz normalen Präsenzunterricht. An neun Prozent der Schulen seien einzelne Klassen im Distanzunterricht.

Corona-Lage an Bayerns Schulen: „Engpässe in bestimmten Bereichen“ - Zahl der Positiv-Tests hoch

Die PCR-Pool-Tests an Grundschulen laufen nach Angaben des Ministeriums nach wie vor weitgehend reibungslos. In weit mehr als 90 Prozent der Fälle seien die Pool-Ergebnisse abends da und ebenfalls in weit mehr als 90 Prozent der Fälle am nächsten Morgen die Einzeltests. Die Zahl der positiven Tests war zuletzt aber hoch: In der vergangenen Woche seien im Durchschnitt sieben Prozent aller Pool-Tests positiv gewesen. Ist dies der Fall, muss weiter untersucht werden, welche Schüler in der Klasse Corona-infiziert sind.

Eine Absenkung der Prüfungsanforderungen lehnte Kultusminister Piazolo im Bildungsausschuss auf Nachfrage ab. „Grundsätzlich“ wolle man die Leistungsanforderungen jetzt nicht überall senken. Denn die Leistungsdefizite seien sehr ungleich verteilt: Viele Schüler hätten auch keinerlei Probleme. Und für alle anderen wolle man gemeinsam Brücken bauen und Schülern dabei helfen, den notwendigen Leistungsstand zu erreichen.

Verdi München warnt vor Zusammenbruch der Kita-Versorgung - „System ist vor dem Einsturz“

Derweil ist die Situation in den Kindertagesstätten wegen der Corona-Pandemie nach Ansicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dramatisch. „Das System ist kurz vor dem Einsturz“, warnte Verdi München am Donnerstag. Die Beschäftigten seien am Ende ihrer Kräfte und die frühkindliche Bildung bleibe auf der Strecke. Hygienemaßnahmen, Schutz vor Ansteckung und Personalmangel machten eine kindgerechte Förderung kaum noch möglich. Außerdem kämen ständig neue Aufgaben hinzu, wie das Abfragen der Testergebnisse von den Kindern.

Verdi forderte, das Personal besser zu schützen und zu entlasten. „Ansonsten wird irgendwann das System zusammenbrechen und dann ist keiner mehr da, der die Kinder übernehmen kann“, sagte Gewerkschafterin Merle Pisarz. Allein in München seien mindestens 200 Kitas von Gruppenschließungen betroffen. Manche Einrichtungen in Bayern seien sogar komplett zu.

Schule und Impflicht: Neue Corona-Beschlüsse in Bayern

Corona in Bayerns Kitas: Verdi stellt Forderungen

Die Gewerkschaft verlangte Lüftungsanlagen für jede Einrichtung und FFP2-Masken für alle Beschäftigten. Zudem müssten die Öffnungszeiten an das zur Verfügung stehende Personal angepasst werden. Auch die Quarantäneregeln hält Verdi für kontraproduktiv. Kinder könnten sich nach fünf Tagen freitesten, das Kita-Personal erst nach sieben Tagen. „Wer soll dann bitteschön die Kinder betreuen?“ (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA