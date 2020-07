Söder verpasst Trump Seitenhieb - Dämpfer bei Corona-Lockerungen in Bayern

Über die Corona-Krise in Bayern spricht Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz. Es geht um die Massentests für „jedermann“ - und weitere Entwicklungen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstagmittag (30. Juni) auf einer Pressekonferenz neue Regelungen in der Corona-Pandemie verkündet.

Thema sind dabei vor allem die Massentests für jedermann.

Auch die Maskenpflicht bei Kultur-Veranstaltungen wird vom Ministerpräsidenten angesprochen.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland*.



Update vom 1. Juli, 9.51 Uhr: Wie können die Corona-Hilfen durch die Bundesregierung sinnvoll eingesetzt werden? Städte- und Gemeindebundschef Uwe Brandl hat einen direkten Draht nach Berlin - und klärt auf.*

Update vom 30. Juni, 16.10 Uhr: Neben den neu angebotenen Massentests äußerte sich Markus Söder bei der Pressekonferenz (siehe unten) auch zum Kulturbereich. Kinofilme, Theatervorstellungen und Konzerte dürfen Zuschauer künftig ohne Mundschutz genießen. Im Saal dürfe die Maske auf dem festgelegten Sitzplatz künftig abgenommen werden, so Söder. Damit stelle man den Kulturbereich den Kirchen gleich und übertrage das in Gottesdiensten geltende Modell. Besucher müssen den Mundschutz künftig nur tragen, bis sie an ihrem Platz sitzen.

Coronavirus in Bayern: Neue Infektionszahlen bekannt

Update, 15.50 Uhr: In Bayern sind inzwischen 48.382 Menschen positiv auf das Coronavirus* getestet worden. Gestorben sind bisher 2591 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Dienstag (30. Juni) mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen liegt bei 45.150 Menschen.

Corona-Tests „für jedermann“ - Söder, Aiwanger und Huml erklären Konzept

Update, 15.35 Uhr: In einer Pressekonferenz hat Ministerpräsident Markus Söder gemeinsam mit Gesundheitsministerin Melanie Huml und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger über die Corona-Tests „für jedermann“ informiert (siehe unten). Ab dem 1. Juli soll das neue Konzept - trotz kritischer Stimmen vom Bund und anderen Bundesländern - starten.

Priorität haben weiterhin die Tests bei akuten Ausbrüchen: Vorrangig getestet werden Menschen mit Symptomen sowie enge Kontaktpersonen - und zwar zweimal im Abstand von fünf bis sieben Tagen. Vorrangig sind zudem systematische Reihentests bei konkreten Ausbruchsgeschehen.

Corona in Bayern: Massentests starten ab 1. Juli - Spezielle Angebote für Lehrer und Erzieher

Von Mittwoch an sind nun aber auch freiwillige Tests für die gesamte Bevölkerung in Bayern möglich. Bekanntgegeben wurde auch, dass für Lehrer zu Beginn des kommenden Schuljahres 2020/21 einmalige Reihentests angeboten werden, möglichst in den ersten vier Wochen nach Unterrichtsbeginn. An den Kitas sollen solche Reihentests schon jetzt und bis Ende August stattfinden und ein zweites Mal nach Beginn des neuen Kindergartenjahres. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kosten trägt der Freistaat.

In Alten- und Pflegeheimen, Kliniken, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe sollen die Tests weiter intensiviert werden. Das Personal soll bei erstmaliger Arbeitsaufnahme und danach regelmäßig getestet werden, Bewohner stichprobenartig.

Hinzu kommen sollen spezielle Tests in Corona-Hotspots mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen: Menschen ohne Symptome, die sich dort aufhalten oder aufgehalten haben, sollen stichprobenartig getestet werden. Für Polizei, Justizvollzug und Maßregelvollzug sollen ebenfalls Reihentests angeboten werden.

Söder verpasst Trump Seitenhieb - Dämpfer bei Corona-Lockerungen in Bayern

Update, 14.42 Uhr: Die kostenlosen Corona-Tests in Bayern sind in erster Linie nur für die im Freistaat gemeldeten Einwohner gedacht. Es sei nicht gewollt, dass nun „sämtliche Bundesbürger nach Bayern reisen und sich hier testen lassen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Ausnahmen seien sicher denkbar, etwa wenn sich jemand aus beruflichen Gründen viel in Bayern aufhalte oder hier trotz Wohnortes in einem anderen Bundesland schon lange einen Arzt habe.

Corona in Bayern: Die Pressekonferenz mit Markus Söder zum Nachlesen

14.01 Uhr: Die Pressekonferenz ist nun beendet. Alle Entwicklungen finden Sie hier noch einmal zum Nachlesen.

13.56 Uhr: Auf Nachfrage äußert sich Söder nun noch zur Corona-Warn-App. „Ich finde, dass das Ergebnis bisher sehr valide und gut ist“, sagt er. Die App helfe zusammen mit den anderen Maßnahmen.

13.45 Uhr: „Wer lockert, muss testen“, ergänzt Söder. Er fügt noch hinzu: „Ich bin nach wie vor besorgt. Ich weiß, Corona nervt viele und macht auch viele müde.“ Doch solange es keinen Impfstoff gebe, könne das Virus weiterhin tödlich sein.

13.35 Uhr: Auf die Frage, ob auch Firmen und Betriebe kollektive Tests durchführen können, antwortet Melanie Huml. „Wir sind gerne behilflich“, sagt Huml. Allerdings sei dies nicht im gleichen Maße wie etwa bei Lehrern und Erziehern möglich.

Coronatests in Bayern: Söder verpasst US-Präsident Trump Seitenhieb

13.30 Uhr: Nun folgen die Fragen von Journalisten. Auf die Frage, wie oft sich jemand testen lassen dürfe, äußert sich Markus Söder. „Nur, weil man mehr testet, gibt es nicht mehr Leichtsinn - der Leichtsinn ist außerdem schon da“, sagt er und spielte unter anderem auf Corona-Partys in München* an. Dennoch seien viele Bürger vorsichtig und gewissenhaft. „Wir haben kein Limit gesetzt - Tests sind mehrfach möglich“, so Söder, „allerdings natürlich nicht viermal die Woche.“ Es werden für die Tests aufs Jahr gerechnet 200 Millionen Euro bereitgestellt werden. „Der letzte, der Testen grundsätzlich hinterfragt hat, war Präsident Donald Trump“, ergänzte Söder noch.

13.25 Uhr: Auch bei Lehrkräften und Erziehern soll das Testkonzept ausgeweitet werden. Das soll noch vor den Sommerferien geschehen. „Das Angebot ist freiwillig“, betont Huml. Auch Träger vor Ort könnten die Angebote organisieren. Für Besuche in Seniorenheimen würden die Tests ein Stück mehr Sicherheit geben.

13.23 Uhr: Nun spricht Melanie Huml. Reihentestungen hätten bereits stattgefunden - beispielsweise in den Schlachthöfen. Was die Testung betrifft, wolle man aber schneller werden. Aktuell seien viele Menschen, die keinen Zugang zu Tests haben, verunsichert. Durch das neue Konzept soll nun Abhilfe geschaffen werden. „Die Tests sind Momentaufnahmen - aber auch die brauchen wir“, sagt Huml.

Bayern: Pressekonferenz zu Coronavirus-Tests - Hubert Aiwanger äußert sich zu Kurzarbeit

13.22 Uhr: „Wir tun alles, um zur alten Stärke zurückzukehren“, so Aiwanger. Kurzarbeit sei keine Dauerlösung.

13.16 Uhr: Einige Lockerungen werden bislang noch nicht wirklich angenommen - beispielsweise würden weiterhin weniger Menschen ins Restaurant gehen, so Aiwanger. Das Handwerk fasse dagegen allerdings langsam wieder Fuß, erklärt er. „Es gibt Licht am Ende des Tunnels.“

13.13 Uhr: Nun spricht Hubert Aiwanger. Corona habe weiterhin massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Es sei zu erwarten, dass die Arbeitslosenzahlen weiter steigen. Diverse Branchen bekommen zunehmend Probleme. Als Beispiel nennt Aiwanger die Luftfahrtbranche. „Wir tun, was wir können und kümmern uns um jeden Betrieb“, sagt er.

13.10 Uhr: „Corona ist schnell - wir dürfen nicht zögern“, so Söder. Auch Antikörpertests sollen weiterentwickelt werden. Bürger können die kostenlosen Tests nicht nur einmal wahrnehmen. Es könne auch mehrmals getestet werden. Die Gefahr vor einer zweiten Welle bestehe, sagt der Ministerpräsident. Die Massentests seien ein neues „mutiges Konzept“.

13.06 Uhr: Das neue Test-Konzept: „Schneller, kostenlos - und für jedermann“, sagt Söder. Gegenargumente gegen Tests könne man entkräften. Bürger mit Symptome sollen innerhalb von 24 Stunden getestet werden. Doch auch Menschen ohne Symptome sollen bei Verdacht kostenlos getestet werden können. Für medizinisches Personal soll es regelmäßig Tests geben - ebenso wie für Lehrer und Erzieher. Alles sei jedoch freiwillig. Dieses System sei einzigartig in Deutschland - gerade jetzt, während der Urlaubszeit, sei dies ein gutes Konzept. Gelten soll das Konzept ab 1. Juli. Bis zu 30.000 Tests pro Tag sollen möglich sein.

Bayern: Coronavirus-Tests für alle? Söder gibt Neuerungen auf Pressekonferenz bekannt

13.05 Uhr: Der Staat könne Schutz in Form von Tests geben. „Wir haben uns dieser Aufgabe noch einmal besonders gestellt“, sagt Söder. „Wir haben bislang über eine Million Tests bereits durchgeführt“, erklärt er. Die Strategie solle jetzt aber noch einmal verfeinert und ausgeweitet werden. Schon „bevor alles brennt“, müsse vorsorglich mehr getestet werden.

13.01 Uhr: „Die Herausforderung bleibt konstant da“, sagt Söder über Corona. „Wir bleiben vorsichtig - und bleiben in Bayern dabei, es langsamer als andere zu machen.“ Weitere Lockerungen werde es erst einmal nicht geben - der „Kurs der Vorsicht“ bleibe. Eine Ausnahme gibt es für den Kulturbereich: Die Maskenpflicht gelte nur noch „drumherum“ - nicht mehr, wenn man etwa im Theater oder im Kino auf seinem Platz sitze.

13 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. „Corona hält uns weiter in Atem“, sagt Markus Söder. Anwesend sind außerdem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Update, 12.50 Uhr: Gegen 13 Uhr beginnt nach der Kabinettssitzung die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder. Möglicherweise werden sich dabei auch einige Fachminister zu Wort melden. Die Entwicklungen lesen Sie hier im Live-Ticker.

Bayerisches Kabinett beschäftigt sich mit Coronavirus-Massentests

München - Ministerpräsident Markus Söder hat sie bereits angekündigt, am heutigen Dienstag sollen sie im Kabinett beschlossen werden: Massentests bayernweit. Demnach soll sich künftig jeder, der möchte, auf das Coronavirus testen lassen können. Zahlt die Krankenkasse nicht, übernimmt die Kosten der Freistaat.

Coronavirus-Reihentests in sozialen Einrichtungen für Bayern geplant

Außerdem sollen Menschen mit Symptomen innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis ihres Coronavirus-Tests vorliegen haben. Und: In bestimmten Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Pflegeeinrichtungen soll es außerdem Reihentestungen geben. So die Planung, wie BR24.de berichtet.

Bayern: Pressekonferenz zu Coronavirus-Massentests am Dienstag

Am Dienstagmittag will Markus Söder nun - unter Umständen wieder mit Unterstützung von Fachministern - in einer Pressekonferenz über die neuen Bestimmungen informieren. Beginn ist um 13 Uhr.

Schon vor Beschluss haben Söders Test-Ankündigungen auch für Kritik von Seiten des Bundesgesundheitsminister Jens Spahn* gesorgt. Er betitelt die bayerischen Pläne als „nicht zielführend“. Söder hingegen ist überzeugt, dass sich beim Thema Coronavirus-Tests Bayern wieder als Vorreiter hervortun wird. „Ich glaube schon, dass das eine Wirkung hat weit über Bayern hinaus“, sagte der CSU-Chef der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag).

Maskenpflicht bei kulturellen Veranstaltungen soll in Bayern fallen

Ein weiterer Punkt, der heute im Kabinett abgehakt werden soll, ist die Maskenpflicht bei kulturellen Veranstaltungen*. Dort sollen Masken* schon bald nicht mehr verpflichtend getragen werden müssen.

Der ganze Livestream zum Nachhören

