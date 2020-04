Corona-Party eskaliert: Frau überschüttet Polizisten mit Bier und muss schließlich gefesselt werden

Party und Corona passen gerade nicht zusammen. Die Polizei löste eine Feier auf. Ein weiblicher Gast drehte komplett durch. Die Situation eskaliert.

In Bayern herrschen angesichts der Corona-Pandemie strenge Kontaktsperren.

Die Polizei stoppte jetzt eine verbotene Corona-Party in Oberfranken Redwitz an der Rodach.

in Oberfranken Redwitz an der Rodach. Wenig einsichtig zeigte sich eine Feiernde. Das hatte Folgen.

Redwitz an der Rodach - Bei der Auflösung einer wegen der Corona-Epidemie verbotenen Party hat sich eine 30-Jährige heftig gegen Polizisten gewehrt. Sie verbrachte die Nacht in einer Zelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Coronavirus in Bayern: Polizeieinsatz wegen Corona-Party

Fünf Betrunkene hatten den Angaben zufolge am Samstagabend in Redwitz an der Rodach (Landkreis Lichtenfels) gefeiert und damit gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Beamte schickten die Partygäste nach Hause.

Coronavirus in Bayern: Partygast wehrt sich heftig

Die Frau habe sich gegen die Auflösung der Party gewehrt, einen Beamten mit Bier überschüttet und seine Kollegen beleidigt, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge musste die 30-Jährige gefesselt werden. Beim Hinausbringen aus der Wohnung habe sie sich weiter gewehrt, einen Beamten mit dem Tod bedroht und nach den Polizisten getreten.

