Dramatische Szenen am Bahnhof: Mann stürzt in Gleisbett, Güterzug kommt – dann retten ihn drei junge Frauen

Von: Felix Herz

Dramatische Szenen spielten sich am Bahnhof in Karlstadt ab – ein Mann war ins Gleisbett gestürzt, dann retteten ihn drei junge Frauen (Symbolbild). © NurPhoto / IMAGO

Es hätte ein Sturz mit den schlimmsten Folgen werden können – doch drei junge Frauen zögerten nicht, und retteten einen Mann aus dem Gleisbett.

Karlstadt – Dramatische Szenen spielten sich am Bahnhof von Karlstadt im Landkreis Main-Spessart ab. Ein Mann war ins Gleisbett gestürzt, kurze Zeit später schossen ein Güterzug sowie der Zug nach Würzburg durch den Bahnhof. Doch der Mann überlebte – dank des beherzten Einsatzes dreier junger Frauen und der Hilfe eines weiteren jungen Mannes.

Mann stürzt ins Gleisbett – drei junge Frauen retten ihm das Leben

Wie der BR mit Verweis auf die Polizei berichtet, war der Mann an dem unterfränkischen Bahnhof ins Gleisbett gestürzt – möglicherweise, weil er körperlich eingeschränkt war. Drei junge Frauen, die sich ebenfalls am Bahnhof aufhielten, reagierten sofort und sprangen hinterher ins Gleisbett.

Dabei riefen sie einen ebenfalls anwesenden Mann um Hilfe, doch der habe sich einfach abgewendet, berichtet eine der jungen Frauen später fassungslos der Polizei. Dafür kam ein anderer junger Mann zur Hilfe und griff vom Bahnsteig aus beherzt zu, um den gestürzten Mann aus dem Gleisbett zu ziehen.

Mann hätte ohne die Hilfe der jungen Frauen keine Chance gehabt

Gemeinsam retteten die vier jungen Menschen den Mann aus dem Gleisbett. Kurze Zeit später, so berichtet der BR, fuhr ein Güterzug vorbei und der Zug in Richtung Würzburg kam an. Ohne die Hilfe der drei jungen Frauen hätte der Mann den Sturz ins Gleisbett nicht überlebt.

Der wenig später eintreffende Rettungsdienst brachte den Mann anschließend ins Krankenhaus. Zumindest augenscheinlich habe dieser sich bei dem Sturz nicht verletzt, schreibt der BR – doch wie die Polizei berichte, hätten herunterhängende Mundwinkel sowie dessen Sprechweise auf einen Schlaganfall hingedeutet. (fhz)

