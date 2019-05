Fenster stand wohl offen: Dreijährige stürzt sechs Meter in die Tiefe

Ein Kleinkind in Unterfranken krabbelt aus dem Küchenfenster und stürzt sechs Meter tief. Der Schutzengel der Dreijährigen hatte alle Hände voll zu tun.

Gemünden am Main - Dieses Kind hatte wohl gleich mehrere Schutzengel: Ein dreijähriges Mädchen hat in Unterfranken einen Sturz aus sechs Metern Höhe mit einer Gehirnerschütterung überstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Kind in einem unbeobachteten Moment auf die Fensterbank der Wohnung geklettert.

Zuerst fiel es auf einen Mauervorsprung, dann auf das Kopfsteinpflaster

Durch das offene Küchenfenster stürzte es dann zunächst vier Meter tief auf einen Mauervorsprung und anschließend auf das Kopfsteinpflaster. Dort fand eine 78-jährige Frau das weinende Kind. Ein Rettungshubschrauber brachte es am Samstagabend in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) ins Krankenhaus. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fehlverhalten der Eltern.

dpa

Lesen Sie auch:

Eine Achtjährige hat sich bei einem Sturz vom Fahrrad infolge eines Unfalls eine Schädelprellung und mehrere Schürfwunden zugezogen. Schuld an dem Sturz war laut Polizei ein anderer Radfahrer, der nach dem Zusammenstoß flüchtete und dabei auch noch unschöne Worte fand.