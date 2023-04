„Du musst sofort kommen. Wir haben den Eurojackpot geknackt“: Quartett gewinnt fast 74 Millionen

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau verglich ihre Spielquittung mit den Eurojackpot-Gewinnzahlen. Danach rief sie ihren Sohn an und sagte „Du musst sofort kommen.“

München - Ende März wurde der prallgefüllte Eurojackpot geknackt. Fast 74 Millionen Euro gingen nach Bayern, wer der Glückspilz war, war aber bis jetzt unbekannt. Nun kam etwas Licht ins Dunkel.

„Du musst sofort kommen“: Prallgefüllter Eurojackpot geht nach Bayern - Seniorin bemerkt Gewinn

Zwei Tage dauerte es, bis eine Rentnerin (75) glaubte, dass ihre in der Kommode liegende Spielquittung tatsächlich einen Wert von 73.860.867,70 Euro hat. Wie Lotto Bayern in einer Pressemitteilung erklärt, griff sie erst dann zum Telefon, um ihren Sohn anzurufen.„Du musst sofort kommen. Wir haben den Eurojackpot geknackt“, sagte sie ihm.

Die Zahlen hatte sie zufällig ausgewählt. Dass sie damit für den zweithöchsten jemals in Bayern ausbezahlten Lotteriegewinn gesorgt hatte, erfuhr sie aus dem „glücksblatt“. In dem Kundenmagazin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung hatte sie zunächst ein Sudoku gelöst, ehe sie die Eurojackpot-Zahlen ansah. „Ich spiele doch schon seit über 50 Jahren und habe noch nie was Größeres gewonnen“, nannte sie den Grund für ihre entspannte Herangehensweise beim Gewinnzahlencheck.

4,50 Euro mehr investiert, fast 74 Millionen beim Eurojackpot gewonnen

„Dieses Mal habe ich in meiner Lotto-Annahmestelle zusätzlich zu dem Lotto-Tipp auch noch Eurojackpot gespielt, weil der Jackpot so hoch war.“ Sie investierte 4,50 Euro in zwei Eurojackpot-Tippfelder. Nun freut sich die Gewinnerin auf „ein eigenes Haus mit Garten und viele Urlaube mit der Familie.“

Ihr Sohn blieb ebenfalls gelassen, glauben konnte er es nicht. Erst als er die Spielquittung mit den am 28. März ermittelten Gewinnzahlen verglichen hatte, kam auch bei ihm so langsam an, dass der Gewinn real war. „Daraufhin hatte er einiges zu tun, um die beiden übrigen Mitglieder der Spielgemeinschaft davon zu überzeugen, dass sich alle ab sofort Multimillionäre nennen dürfen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Diese checkten selbst nochmals die Zahlen, erst dann glaubten sie an ihren Gewinn. Pläne, wie es weitergeht, wollen sie sich in Ruhe machen, wenn das Geld auf dem Konto ist. „Sicher dürfte jedoch sein, dass jeder einzelne seinen Weg findet, um die Komfortzone in Zukunft Schritt für Schritt zu erweitern“, ist einer der frisch gebackenen Multimillionäre überzeugt. (kam)

