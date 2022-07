Älteres Ehepaar mit E-Bikes unterwegs: Senior stürzt und verletzt sich tödlich

Von: Felix Herz

Bei einem Unfall mit seinem E-Bike verletzte sich ein Senior tödlich. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Ausflug eines älteren Ehepaars mit ihren E-Bikes ereignete sich ein tragischer Unfall: Der Rentner stürzte schwer und erlag später seinen Verletzungen.

Teising – Tragischer Unfall in Teising im Landkreis Altötting am Mittwoch, 29. Juni. Ein älteres Ehepaar befuhr mit ihren E-Bikes die alte Bahnstraße in Teising, einer kleinen Gemeinde im Osten von Bayern. Dann ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem der 80-jährige Mann schwer stürzte. Im Krankenhaus erlag er später seinen Verletzungen.

Bayern: Rentner stirbt bei schwerem Fahrradunfall

Dem Polizeibericht zufolge stammt der verunglückte Radfahrer aus dem Landkreis Mühldorf am Inn. Zusammen mit seiner Ehefrau befuhr der 80-jährige Mann die Alte Bahn Straße in Teising. Auf einem baulich abgetrennten Radweg, also abseits der von Autos befahrenen Straße, kam der Rentner ohne äußere Einflüsse – die Polizei spricht in diesem Fall von alleinbeteiligt – zu Sturz.

Nach dem Unfall blieb der Senior bewusstlos am Boden liegen. Passanten, die sich zufällig in der Nähe aufgehalten hatten, eilten zu Hilfe und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter und des Notarztes Erste Hilfe. Letzterer brachte den verunglückten Ehemann anschließend in das nächstgelegene Krankenhaus. Dort verstarb der 80-Jährige allerdings. Laut Polizei erlag er seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Radunfall in Bayern: Polizei ermittelt

Warum der Rentner so schwer stürzte und die weiteren Umstände seines Unfalls sind derzeit noch unklar. Laut Pressemitteilung der Polizei hat die Polizeiinspektion Altötting nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (fhz)

