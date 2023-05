„Einfach sympathisch“: Helene Fischer nimmt nach geheimen Lidl-Dreharbeiten Auszeit in Bayern

In Neuburg

Von Christian Einfeldt schließen

Für seine neue Werbung hat Discounter Lidl Helene Fischer als Testimonial engagiert. Der zugehörige Clip mit ihr wurde in einer bayerischen Kleinstadt gedreht.

Neuburg – Selbst die abgedunkelten Fenster und die vielen Sicherheitsleute auf dem Parkplatz konnten es nicht verraten: Schlager-Sängerin Helene Fischer hat im Februar 2023 einen Lidl-Werbespot in Bayern gedreht. Die Filiale in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) wurde erst vor Kurzem eröffnet – wenige Monate später betritt also schon ein Star den Laden. Vor ihrer großen Tour soll sich Helene Fischer jedoch nicht nur Zeit für die Dreharbeiten genommen haben. Für eine kleine Auszeit blieb sie gleich mehrere Tage in Bayern.

„Freundlich und absolut unkompliziert“: Helene Fischer bleibt nach Dreharbeiten mehrere Tage in Bayern

Für seine neue Werbekampagne wollte Discounter Lidl wohl auf bekannte Gesichter setzen. Zum 50-jährigen Bestehen engagierte man Moderatorin Barbara Schöneberger und Comedian Max Giermann als Werbeträger – und auch Schlager-Star Helene Fischer macht auf einmal Werbung für Lidl.

Für die Sängerin nicht nur eine Möglichkeit, mit einem kurzen Clip Werbung für Lidl und die eigene Sache zu machen – gemeinsam mit Sicherheitsleuten, Visagisten und Management blieb sie noch ein bisschen in der Stadt an der Donau und schaute sich die Region der vielen Schlösser dabei wohl etwas genauer an.

Aussagen von Hotelchef Otto Böhm deuten darauf hin, dass sie in ihrer Zeit in Neuburg jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Sie soll „überaus freundlich und absolut unkompliziert – einfach sympathisch“ gewesen sein, zitiert die Augsburger Allgemeine Böhm. Als sie Hotel und Stadt verlassen hatte, nahm sie sich Zeit für persönliche Gespräche. Auf Wunsch gab es Autogramme – von Starallüren fehlte demzufolge also jede Spur.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.