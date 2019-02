Entlaufene Kuh „festgenommen“ - so kam die Polizei ihr auf die Spur

Na so wild sieht die Kuh nicht aus. Und zu fressen hat sie wohl auch. Ja, aus Bayern gibt es, analog zum Schnupfenwellensittich der Queen, auch politisch nur das Winterlager zu berichten .,.

also eine wilde kuh ohne papiere und ohne namen, die wird bald an der grenze zur tschechei stehen und um asyl bitten ...

Och, ich wäre da noch viel drastischer in der Satire: was ist besser, eine erschossene, wilde und gefährliche Kuh, oder ein Schwerstunfall mit einem, oder mehreren Autos, verletzten oder gar toten Spaziergängern usw....

Lieber eine erschossene Kuh, als all die unkalulierbaren Gefahren.