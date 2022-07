Unfallverursacher begeht Fahrerflucht – und stirbt bei weiterem Unfall

Von: Felix Herz

Teilen

Auf seiner Flucht verunglückte der Mann mit seinem Kleintransporter und starb noch am Unfallort. © NEWS5 / Pieknik

Ein Mann in Bayern verursachte zwei Unfälle hintereinander. Beim ersten floh er noch unerlaubt vom Tatort – den zweiten überlebte er nicht.

Update vom 18. Juli, 14 Uhr: Zu den Ersthelfern vor Ort zählte auch eine Anwohnerin, die laut news5.de der örtlichen Feuerwehr angehört. Sie wohne direkt neben dem Maisfeld und habe den Lärm, den der Unfall verursachte, mitbekommen. Sofort sei sie zu der Unfallstelle geeilt, um zu helfen. Vor Ort führte sie Reanimierungsmaßnahmen beim Fahrer durch, weitere Anwohner kümmerten sich um die zwei anderen Insassen des Kleintransporters.

„Ich habe geschaut, dass ich mein Möglichstes gebe“, beschreibt die Ersthelferin ihre Rettungsmaßnahmen bei dem Fahrer. Vergeblich, wie sich kurze Zeit später herausstellte – der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Trotzdem betont die Anwohnerin, wie wichtig gelernte Hilfe sei – das habe sie an diesem Abend noch einmal deutlich vor Augen geführt bekommen. „Ich finde, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs immer wieder machen sollte“, erklärt die Frau gegenüber news5.de.

Erstmeldung vom 18. Juli: Neustadt an der Donau – Zwei Unfälle ereigneten sich am späten Sonntagabend, 17. Juli, in Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim. Beim ersten Unfall waren zwei Fahrzeuge involviert und der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Beim zweiten Unfall war nur noch der zuvor geflüchtete Unfallverursacher beteiligt – diesen überlebte er jedoch nicht.

Neustadt an der Donau: Unfallverursacher flieht – und baut schweren Unfall

Zunächst kam es laut Pressemitteilung der Polizei zu einem Auffahrunfall in der Nähe des Parkplatzes beim Badesee in Mauern bei Neustadt an der Donau. Ein zunächst unbekannter Mann fuhr dabei mit seinem Opel Kleintransporter einem 16-jährigem Fahrer eines Klein-PKW hinten drauf. Der Teenager sowie dessen 15-jährige Begleitung wurden dabei leicht verletzt. Anschließend ergriff der Unfallverursacher die Flucht und kam dabei seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nicht nach.

Nur kurze Zeit später ereignete sich der nächste Unfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der männliche Unfallverursacher, der zuvor geflohen war, von der Straße in Richtung Neustadt an der Donau in einer Rechtskurve ab und überschlug sich mehrmals in einem Maisfeld.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Unfallverursacher stirbt noch vor Ort – Beifahrer mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Sofort wurden Reanimierungsversuche bei dem Fahrer des Kleintransporters durchgeführt – zunächst von Ersthelfern, dann von den hinzugerufenen Rettungskräften. Doch sie konnten nichts mehr für den Mann, dessen Identität laut Polizei noch immer nicht final geklärt wurde, tun: Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei befanden sich in dem Transporter noch zwei weitere Personen. Ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden. Der dritte Insasse, ein 35-jähriger Mann, trug leichte Verletzungen davon und wurde zu deren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren.

Ein Gutachten zu dem Verkehrsunfall wurde in Auftrag gegeben, heißt es vonseiten der Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand stammt keiner der drei in dem zweiten Unfall verunglückten Männer aus der näheren Umgebung. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.