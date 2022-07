Zwei schwere Fahrradstürze in Bayern: Mann verstirbt noch an Unfallstelle

Von: Felix Herz

In Unterfranken kam es zu zwei schweren Fahrradstürzen. Ein Mann starb, ein anderer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden (Symbolbild). © K. Schmitt/imago-images/Symbolfoto

Zwei schwere Fahrradstürze ereigneten sich in Unterfranken. Ein Mann starb, ein anderer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unterfranken – Gleich zwei schwere Fahrradstürze ereigneten sich in den Abendstunden am Samstag, 16. Juli, in Unterfranken. Während ein Mann den Sturz mit seinem E-Bike schwer verletzt überlebte, starb ein anderer Mann trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

Bayern: Unfall mit E-Bike – Rettungshubschrauber im Einsatz

Der erste der zwei Unfälle ereignete sich in Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen. Ein 70-Jähriger war mit seinem E-Bike allem Anschein nach auf dem Heimweg, als er schwer stürzte. Er war ohne Helm unterwegs und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Rentner in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei vermutet, dass der Senior betrunken war, da er sich zuvor in einer Bar in Hammelburg aufgehalten hatte. Von einem Fremdverschulden gehen die Beamten nicht aus. Gegen den 70-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Schwerer Fahrradsturz mit Todesfolge – oder lag ein medizinisches Problem vor?

Der zweite Fahrradsturz ereignete sich ebenfalls im Nordwesten Bayerns. Ein 58-Jähriger war in Untermerzbach, Landkreis Haßberge, gestürzt. Ein 35-Jähriger fand den Mann bewusstlos auf der Straße. Sofort verständigte er den Notruf und leistete bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe.

Noch vor Ort führten dann die Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen durch – doch der 58-Jährige verstarb. Allerdings ist laut Angaben der Polizei derzeit unklar, ob er an den Folgen des Sturzes verstarb oder ein anderes medizinisches Problem vorlag. (fhz)

