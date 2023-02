10 / 17

Fugger – der Name fällt weltweit im Schulunterricht. Er ist untrennbar mit dem Heiligen Römischen Reich, Bayern und Augsburg verknüpft. Dank der Kaufmannsfamilie Fugger (und Welser) entwickelte sich Augsburg vom Beginn der Neuzeit an bis zur Renaissance zu einem weltweit wichtigen Handels- und Wirtschaftszentrum. Sogar Kaiser Karl V. besuchte Anton Fugger in dessen Residenz (Bild links oben). Weltweit bekannt sind die im Stil der italienischen Renaissance errichteten Fuggerhäuser in der Augsburger Maximilianstraße aus dem frühen 16. Jahrhundert (rechts unten). Sie dienten der Familie Fugger als Residenz – zum Teil bis heute. In den Fuggerhäusern verweigerte im Oktober 1518 Martin Luther gegenüber dem päpstliche Legaten Thomas Cajetan den Widerruf seiner Thesen. Zudem sind das Schloss Wellenburg (rechts oben) – auch Fuggerschloss genannt – im Süden von Augsburg und die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt (links unten), erbaut 1514 bis 1523, weltbekannt. © blickwinkel / H. Tschanz-Hofmann / epd / IMAGO