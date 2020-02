Kriminelle Geldwäscher verschieben Millionensummen via „Hawala-Banking“ - schnell, geheim und ohne Belege

Millionensummen werden beim sogenannten Hawala-Banking verschoben. Das System funktioniert schnell, geheim und ohne Belege. Wie die Polizei den Skandal aufgedeckt hat.

Millionenschwere Geldwäsche in Franken und München.

Das sogenannte Hawala-System ist schnell, absolut geheim - und es gibt keine Belege.

Wie die Polizei der Geldwäsche im Millionenbereich auf die Spur kam.

München - Mitte April vergangenen Jahres stoppten Polizisten den BMW von zwei Asylbewerbern aus Eritrea (25 und 26) in Oberfranken – und fanden eine gewaltige Bargeldsumme: Insgesamt 33.700 Euro waren in Kuverts verpackt, in 50- und 100-Euro-Scheinen. Das Geld stamme aus Spenden von Landsleuten, erklärten die Männer, doch die Beamten hegten einen anderen Verdacht: Geldwäsche.

Der Fund stand am Anfang einer langen Ermittlungsphase durch die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Oberfranken und die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen in Hof, die am Donnerstag auch zu Durchsuchungen in München geführt hat. Möglicherweise stehen am Ende der Beweiskette illegale Bankgeschäfte durch das sogenannte Hawala-System in Millionenhöhe. Und nach einer konzertierten Durchsuchungsaktion sitzen vier Beschuldigte – Eritreer zwischen 22 bis 42 Jahren, darunter eine Frau – in Untersuchungshaft.

Bayern: Millionenschwere Geldtransfers nach Hawala in München und Franken

Das Hawala-System stammt aus dem Orient und wurde dort bereits im frühen Mittelalter angewendet. Bargeld wird dabei einem Mittelsmann übergeben, der mit einem weiteren Mittelsmann im Zielland in Kontakt steht. Dieser zahlt dann nach Übermittlung eines Codes die Summe an einen Abholer aus. Die Mittelsmänner begleichen untereinander ihr Haben und Soll. Das System ist schnell, absolut geheim, es gibt keine Belege und geht somit an den Behörden vorbei.

+ Verbotene Millionentransfers - Durchsuchungen in fünf Bundesländern © dpa / Christoph Reichwein

Im oberfränkischen Fall gelang es den Ermittlern in der Folge, weitere Beteiligte herauszufinden und zu ergründen, welche Rolle und Aufgaben sie in der Hierarchie des Finanztransaktionsystems spielten. „Trotz des professionellen und konspirativen Vorgehens der häufig umherreisenden, kriminellen Beteiligten“, heißt es von der Polizei.

Bayern: Geldwäsche in München und Franken - Millionensummen

Beteiligte wurden observiert, „diese gaben täglich mehrere zehntausend Euro untereinander weiter“, berichtet Anne Höfer vom Polizeipräsidium Oberfranken. Das Geld sei am legalen Bankensystem vorbeigeführt worden, mit dem Ziel, die Summen letztendlich in Länder Ostafrikas zu bringen. Verdeckte Maßnahmen wurden getroffen, am Dienstag schlugen die Ermittler zu, auch mithilfe des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord und des Münchner Polizeipräsidiums.

Insgesamt zwölf Objekte wurden durchsucht, im Saarland, Frankfurt und in München und Umgebung. Am Münchner Hauptbahnhof bekamen dabei drei Geschäfte überraschend Besuch von Teams. Bei der Razzia stellten die Beamten insgesamt 60.000 Euro sicher, dazu Handys und Datenträger sowie Unterlagen. Bereits vor dieser Aktion wurden bei verschiedenen Einsätzen 280.000 Euro beschlagnahmt.

Bayern: Hawala-Banking - Geldwäsche im Millionenbereich

Es besteht neben des Verdachts der organisierten Geldwäsche die Annahme, dass die Summen – möglicherweise insgesamt im Millionenbereich – aus Straftaten stammen und für die Begehung von Straftaten im Ausland gedacht sind. „Die Summen könnten aber auch legal erlangt sein“, berichtet Robert Steiniger von der Staatsanwaltschaft Hof. Die Ermittlungen in dem Fall gehen jedenfalls weiter.

Ein Puchheimer stand wegen des Verdachts auf Geldwäsche vor Gericht*. Jedoch konnte ihm die Tat nicht nachgewiesen werden. Der Richter musste ihn freisprechen. Bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Ebersberg war nur die Spitze des Eisbergs sichtbar. Es ging umnicht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge und Geldwäsche*. Erstaunlich schnell kann man auch unfreiwillig zum Geldwäscher werden*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.