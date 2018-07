Frau hört verdächtiges Geräusch aus Kinderzimmer - und erlebt Albtraum vieler Eltern

Beißattacke am FKK-Strand: Polizei prüft neue Hinweise - Hundehalter täuscht verletzte Frau

Am Sonntag spazierte eine Frau an einem FKK-Strand am Chiemsee entlang, als sie plötzlich ein Hund anfiel und in die Brust biss. Der dreiste Halter verschwand wenig …