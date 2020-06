Tragischer Bergunfall in Bayern: Urlauberin stürzt mehrere hundert Meter tief in den Tod

In den oberbayerischen Alpen ist es zu einem tragischen Bergunfall gekommen. Eine Frau stürzte mehrere hundert Meter tief in den Tod.

Garmisch-Partenkirchen/Farchant - In den oberbayerischen Alpen ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Eine Frau, die Urlaub in der Region machte, stürzte dabei in den Tod.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen stürzte eine Frau über mehrere hundert Meter tief durch felsiges Gelände. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen.

Unglück in bayerischen Alpen: Frau stürzt in den Tod - sie war allein unterwegs

Bei der Verunglückten handelt es sich um eine 57-Jährige aus Baden-Württemberg. Sie war am Freitag allein zu einer Bergtour am Hohen Fricken bei Farchant im Landkreis Garmisch-Partenkirchen aufgebrochen.

Vermisst wurde die Frau erst am Abend von ihren Angehörigen, da sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht in die Unterkunft zurückgekehrt war. Die Angehörigen meldeten die Frau daraufhin als vermisst.

Im Anschluss machten sich neben der Bergwacht auch die Polizei und die Feuerwehr auf die Suche nach der Frau. Erst am Samstagmorgen wurden sie fündig. Beamte entdeckten die Leiche der Frau von einem Polizeihubschrauber aus und bargen sie.

Die Angehörigen werden nun von einem Kriseninterventionsteam betreut.

rjs mit dpa

