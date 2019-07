Grausiger Unfall in Grundschule: Mädchen (8) verliert Teil des Zeigefingers

Schock für Grundschüler in Gebenbach: Ein achtjähriges Mädchen hat sich im Unterricht einen Teil ihres Fingers abgetrennt.

Gebenbach - Im Landkreis Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz hat sich am Montag ein schrecklicher Unfall in einer Grundschule ereignet. Einem achtjährigen Mädchen ist ein Fingerglied abgetrennt worden.

Die Schülerin hatte versucht, sich am Boden sitzend an der Tischkante eines Schultisches hochziehen. Dabei kippte der Tisch um und fiel ihr auf die Finger.

Gebenbach/Bayern: Mädchen verliert Finger bei Horror-Unfall in Schule

Die Tischkante trennte das vorderste Glied eines Zeigefingers ab. Ein Mittelfinger wurde stark gequetscht. Die Achtjährige wurde von der Grundschule in Gebenbach mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Regensburg gebracht.

